Кадры от "Мариупольского сопротивления" опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко. Чиновник отметил, что Мариуполь в ожидании возвращения в Украину.

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"Чёрнобривцы" в Мариуполе

На опубликованных кадрах виден перекресток Металлургов и улицы Блажевича. На улице много людей, которые будто озабочены своими делами и звучит украинская песня "Чёрнобривцы".

Мариуполь полон ностальгии и ожидания возвращения домой. В Украине,

– подписал видео Петр Андрющенко.

"Чёрнобривцы​" в Мариуполе: смотрите видео

Оккупация Мариуполя

Мариуполь – один из самых больших городов, который оккупантам удалось захватить с начала полномасштабного вторжения. В марте прошлого года россияне заблокировали город и уничтожали ракеты, авиационные бомбы и артиллерию. В частности, враг бомбардировал больницы и Драмтеатр под завалами которого погибли сотни людей.

Оборона Мариуполя продолжалась до мая. Наши воины продолжали борьбу на заводе "Азовсталь", который в последние недели подвергался сверхмощным бомбардировкам со стороны захватчиков.

В мае наши воины получили приказ сложить оружие и выйти с территории завода. Защитники "Азовстали" попали в плен. Часть удалось вернуть, однако работа продолжается.

До вторжения в Мариуполе проживало около полумиллиона человек. Число погибших в результате блокады и бомбардировок точно неизвестно, однако речь идет о десятках тысяч погибших.