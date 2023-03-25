19 мая – день, когда Владимир последний раз отправил родным сообщение из "Азовстали". С тех пор от него нет никаких известий.

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Журналистка 24 канала встретилась с родными военного 19 февраля у стадиона "Динамо" в Киеве. Именно в этот день исполнилось ровно 9 месяцев, как парень находится во вражеском плену. За последний год Украине удалось провести несколько обменов пленными, но Владимира, к сожалению, среди освобожденных не было.

Мама Светлана, сестра Елена и подруга Леся рассказывают о Владимире с большой гордостью и твердо верят, что уже скоро встретятся со своим героем.

У него хорошее чувство юмора. И мы сейчас многое отдали бы, чтобы снова услышать его смех,

– говорит Леся Дмитренко.

Фанатская жизнь и пример для собратьев

Владимир Мазорчук еще в 2014 году ушел на войну добровольцем. Он участвовал в тяжелых боях за Донецкий аэропорт. Однако впоследствии получил контузию, после которой у него начал ухудшаться слух.



До 24 февраля молодой человек активно занимался общественной деятельностью / Фото предоставлено родными

Футбольный клуб "Динамо", путешествия, боевые искусства, история и книги – то, чем живет Владимир большую часть своей жизни.

"С детства он отличался сильным волевым характером, занимался боевыми искусствами. Повзрослев, Вова погрузился в вихрь фанатской жизни и переживает за команду "Динамо", – рассказывают родные военного.



Леся, мама Светлана и сестра Елена / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Именно в фанатской среде Владимир встретил настоящих друзей, для которых он стал образцом и вдохновением. Благодаря своему характеру, целеустремленности, ответственности, мужеству и смелости большинство его друзей-болельщиков также пошли защищать страну в начале полномасштабного вторжения.



В фанатской среде Владимир встретил настоящих друзей / Фото предоставлено родными

24 февраля 2022 года он вернулся в ряды украинских воинов. Первоначально он участвовал в обороне Киева, Бучи и Ирпеня. А потом добровольцем полетел на вертолете в заблокированный Мариуполь.

Его пример вдохновил меня пойти на войну,

– рассказывает один из собратьев, держащий сейчас оборону Бахмута.

По словам защитника, именно благодаря Владимиру он 24 февраля понял, что защита Украины – единственный путь в этой войне.

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Билет в один конец

Родные рассказывают, что для них утро 24 февраля началось неожиданно. В 5 часов утра Владимир написал сестре, чтобы они сохраняли спокойствие, собрали все необходимые вещи и направлялись в безопасное место.



Сестра Владимира – Елена / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Владимир – один из тех героев-защитников, которые отправились в заблокированный Мариуполь на помощь собратьям. Как рассказывает его подруга Леся: "Это был практически билет в один конец". Родные долгое время не знали об этом. Впоследствии получили от парня сообщения о том, что он в Мариуполе.

Несмотря на ожесточенные бои на "Азовстали", недостаток еды и воды Владимир поддерживал родных, даже шутил. Не хотел расстраивать и ничего подробно не рассказывал. Как и большинство военных говорил, что у него все хорошо, и он держится. Уверял, что много планов на эту жизнь и точно вернется.

При каждом случае мы говорили, что он очень храбрый и мы его очень любим,

– добавляет Леся.



Подруга Владимира – Леся / Фото Валентины Полищук, 24 канал

19.05.2022

Во время пребывания в Мариуполе Владимир общался с родными довольно редко из-за постоянных проблем со связью. Получал от них поддержку и поддерживал сам.

19 мая он написал, что защитники получили приказ о выходе из "Азовстали". Но предупредил, что с ним не будет связи до возвращения на подконтрольную Украине территорию.

В течение этих почти 10 месяцев пребывания в плену о Владимире не было никакой информации – ни о его состоянии, ни о месте, где он может находиться. Международный комитет Красного Креста также не предоставил родным никакой информации. Они получили лишь подтверждение, что защитник действительно находится в плену.

Однако родные Владимира уверяют, что будут бороться за него и его освобождение от вражеского плена.

Сражаться так, как он боролся за нас!

– добавляют родные.



Мама героя-защитника Азовстали – Светлана Мазорчук / Фото Валентины Полищук, 24 канал