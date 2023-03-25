19 мая – день, когда Владимир последний раз отправил родным сообщение из "Азовстали". С тех пор от него нет никаких известий.
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Журналистка 24 канала встретилась с родными военного 19 февраля у стадиона "Динамо" в Киеве. Именно в этот день исполнилось ровно 9 месяцев, как парень находится во вражеском плену. За последний год Украине удалось провести несколько обменов пленными, но Владимира, к сожалению, среди освобожденных не было.
Мама Светлана, сестра Елена и подруга Леся рассказывают о Владимире с большой гордостью и твердо верят, что уже скоро встретятся со своим героем.
У него хорошее чувство юмора. И мы сейчас многое отдали бы, чтобы снова услышать его смех,
– говорит Леся Дмитренко.
Фанатская жизнь и пример для собратьев
Владимир Мазорчук еще в 2014 году ушел на войну добровольцем. Он участвовал в тяжелых боях за Донецкий аэропорт. Однако впоследствии получил контузию, после которой у него начал ухудшаться слух.
До 24 февраля молодой человек активно занимался общественной деятельностью / Фото предоставлено родными
Футбольный клуб "Динамо", путешествия, боевые искусства, история и книги – то, чем живет Владимир большую часть своей жизни.
"С детства он отличался сильным волевым характером, занимался боевыми искусствами. Повзрослев, Вова погрузился в вихрь фанатской жизни и переживает за команду "Динамо", – рассказывают родные военного.
Леся, мама Светлана и сестра Елена / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Именно в фанатской среде Владимир встретил настоящих друзей, для которых он стал образцом и вдохновением. Благодаря своему характеру, целеустремленности, ответственности, мужеству и смелости большинство его друзей-болельщиков также пошли защищать страну в начале полномасштабного вторжения.
В фанатской среде Владимир встретил настоящих друзей / Фото предоставлено родными
24 февраля 2022 года он вернулся в ряды украинских воинов. Первоначально он участвовал в обороне Киева, Бучи и Ирпеня. А потом добровольцем полетел на вертолете в заблокированный Мариуполь.
Его пример вдохновил меня пойти на войну,
– рассказывает один из собратьев, держащий сейчас оборону Бахмута.
По словам защитника, именно благодаря Владимиру он 24 февраля понял, что защита Украины – единственный путь в этой войне.
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Билет в один конец
Родные рассказывают, что для них утро 24 февраля началось неожиданно. В 5 часов утра Владимир написал сестре, чтобы они сохраняли спокойствие, собрали все необходимые вещи и направлялись в безопасное место.
Сестра Владимира – Елена / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Владимир – один из тех героев-защитников, которые отправились в заблокированный Мариуполь на помощь собратьям. Как рассказывает его подруга Леся: "Это был практически билет в один конец". Родные долгое время не знали об этом. Впоследствии получили от парня сообщения о том, что он в Мариуполе.
Несмотря на ожесточенные бои на "Азовстали", недостаток еды и воды Владимир поддерживал родных, даже шутил. Не хотел расстраивать и ничего подробно не рассказывал. Как и большинство военных говорил, что у него все хорошо, и он держится. Уверял, что много планов на эту жизнь и точно вернется.
При каждом случае мы говорили, что он очень храбрый и мы его очень любим,
– добавляет Леся.
Подруга Владимира – Леся / Фото Валентины Полищук, 24 канал
19.05.2022
Во время пребывания в Мариуполе Владимир общался с родными довольно редко из-за постоянных проблем со связью. Получал от них поддержку и поддерживал сам.
19 мая он написал, что защитники получили приказ о выходе из "Азовстали". Но предупредил, что с ним не будет связи до возвращения на подконтрольную Украине территорию.
В течение этих почти 10 месяцев пребывания в плену о Владимире не было никакой информации – ни о его состоянии, ни о месте, где он может находиться. Международный комитет Красного Креста также не предоставил родным никакой информации. Они получили лишь подтверждение, что защитник действительно находится в плену.
Однако родные Владимира уверяют, что будут бороться за него и его освобождение от вражеского плена.
Сражаться так, как он боролся за нас!
– добавляют родные.
Мама героя-защитника Азовстали – Светлана Мазорчук / Фото Валентины Полищук, 24 канал