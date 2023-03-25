19 травня – день, коли Володимир востаннє відправив рідним повідомлення з "Азовсталі". З того часу від нього немає жодної звістки.

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Журналістка 24 каналу зустрілася з рідними військового 19 лютого біля стадіону "Динамо" в Києві. Саме у цей день минуло рівно 9 місяців, як хлопець перебуває у ворожому полоні. За останній рік Україні вдалося провести кілька обмінів полоненими, але Володимира, на жаль, серед звільнених не було.

Мама Світлана, сестра Олена та подруга Леся розповідають про Володимира із великою гордістю та непохитно вірять, що вже скоро зустрінуться зі своїм героєм.

У нього гарне почуття гумору. І ми зараз багато чого б віддали, щоб знов почути його сміх,

– каже Леся Дмитренко.

Фанатське життя та приклад для побратимів

Володимир Мазорчук ще в 2014 році пішов на війну добровольцем. Він брав участь у важких боях за Донецький аеропорт. Проте згодом отримав контузію, після якої у нього почав погіршуватися слух.



До 24 лютого хлопець активно займався громадською діяльністю / Фото надане рідними

Футбольний клуб "Динамо", подорожі, бойові мистецтва, історія та книги – те, чим живе Володимир більшу частину свого життя.

"З дитинства він вирізнявся сильним вольовим характером, займався бойовими мистецтвами. Подорослішавши, Вова поринув у вихор фанатського життя та вболіває за команду "Динамо", – розповідають рідні військового.



Подруга Леся, мама Світлана та сестра Олена / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Саме у фанатському середовищі Володимир зустрів справжніх друзів, для яких став взірцем та натхненням. Завдяки своєму характеру, цілеспрямованості, відповідальності, мужності та сміливості більшість його друзів-вболівальників також пішли захищати країну на початку повномасштабного вторгнення.



У фанатському середовищі Володимир зустрів справжніх друзів / Фото надане рідними

24 лютого 2022 року хлопець повернувся в ряди українських воїнів. Спочатку він брав участь в обороні Києва, Бучі та Ірпеня. А згодом добровольцем полетів на гелікоптері у заблокований Маріуполь.

Його приклад надихнув мене піти на війну,

– розповідає один з побратимів, який зараз тримає оборону Бахмута.

Зі слів захисника, саме завдяки Володимиру він 24 лютого зрозумів, що захист України – єдиний шлях у цій війні.

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Квиток в один кінець

Рідні розповідають, що для них ранок 24 лютого почався несподівано. О 5 годині ранку Володимир написав сестрі, щоб вони зберігали спокій, зібрали усі необхідні речі та прямували в безпечне місце.



Сестра Володимира – Олена / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Володимир – один із тих героїв-оборонців, які відправились в заблокований Маріуполь на підмогу побратимам. Як розповідає його подруга Леся: "Це був практично квиток в один кінець". Рідні тривалий час не знали про це. Лиш згодом отримали від хлопця повідомлення про те, що він у Маріуполі.

Попри запеклі бої на "Азовсталі", нестачу їжа та води Володимир підтримував рідних, навіть жартував. Не хотів засмучувати та нічого детально не розповідав. Як і більшість військових казав, що у нього все добре і він тримається. Запевняв, що має багато планів на це життя і точно повернеться.

За кожної нагоди ми казали, що він дуже хоробрий і ми його дуже любимо,

– додає Леся.



Подруга Володимира – Леся / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

19.05.2022

Під час перебування в Маріуполі Володимир спілкувався з рідними доволі рідко через постійні проблеми зі зв’язком. Отримував від них підтримку та підтримував сам.

19 травня він написав, що оборонці отримали наказ про вихід з "Азовсталі". Та попередив, що з ним не буде зв’язку до самого повернення на підконтрольну Україні територію.

Протягом цих майже 10 місяців перебування у російському полоні про Володимира не було жодної інформації – ні про його стан, ні про місце, де він може перебувати. Міжнародний комітет Червоного Хреста також не надав рідним жодної інформації. Вони отримали лише підтвердження про те, що захисник дійсно перебуває в полоні.

Однак рідні Володимира запевняють, що будуть боротися за нього та його звільнення з ворожого полону.

Боротися так, як він боровся за нас!

– додають рідні.



Мама героя-оборонця Азовсталі – Світлана Мазорчук / Фото Валентини Поліщук, 24 канал