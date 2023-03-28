Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що зараз життя російського поплічника під загрозою.

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Російська пропаганда писала, що підірвали автівку начальника управління окупаційного МВС Міхаіла Москвіна. Однак Андрющенко уточнив, що було підірвано саме колаборанта.

В Росії спочатку написали, що той відбувся легкою контузією. Мовляв, з ним зв'язувалися з Москви і з ним все гаразд.

Так гаразд що увесь день він провів в операційній. На вечір його перевели в реанімацію. Маріупольських лікарів-зрадників до нього не підпускають, винятково росіян або ДНРрівців,

– повідомив спікер.

Він додав, що 28 березня вранці його мали транспортувати до Донецька, тому там точно не мовиться про легку контузію: "Контузія такого рівня, що не факт, що він не поїде сьогодні одразу до Кобзона або найближчими днями".

Хто такий Москвін

Андрющенко розповів, що останні 9 років Москвін був дотичними до роботи структур ФСБ в Донецьку. На його руках арешти тисяч маріупольців у фільтраційних таборах та тюрмах.

Якщо брати з тих колаборантів і зрадників, що зараз перебувають в Маріуполі, то це точно ціль, якщо не номер один, то номер два,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Саме тому подія спричинила великий галас по місту, зокрема серед колаборантів. Після цього росіяни почали переміщувати свою ППО ближче до центру Маріуполя.

"Мабуть, дійшло, що Маріупольський спротив ми побачимо з вами ще не раз. Не все так швидко, але точно потужно. Ми всі дуже задоволені тим що відбулося, зокрема і тим, що почали шукати наших людей після того, як вони вже в безпеці і їх тепер не відшукають", – повідомив Андрющенко.

Він переконаний, що це лише початок, адже за кожною подібною хвилею акцій Маріупольського спротиву помітно, що він зростає як якісно, так і кількісно. Люди починають не боятися в місті, починаються бунти тощо. Це все наближає деокупацію Маріуполя.