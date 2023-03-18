Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, группировок российских военных в Мариупольщине стало меньше.
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Россияне "протаптывают" новые дороги
Петр Андрющенко отметил, что сейчас наблюдается определенная активность врага.
Это не столько "хлопки", сколько изменение планов также,
– объяснил он.
По его мнению, говорится о развертывании другого сценария по Угледару и появлении интереса к Лиману.
"Появляется какая-то перегруппировка в районе Бахмута. Мы видим, что они выезжают на Новоазовское, а оттуда поднимаются по другой дороге на Север Донецкой области. Там есть трасса Новоазовск – Донецк", – рассказал он.
По словам Андрющенко, после мариупольских "хлопков" оккупанты используют этот путь, чтобы обезопасить себя.
Он успокоил, что хоть россияне и едут на Север Донецкой области, но их силы невелики по сравнению с тем, что сейчас хранятся на территории Мариуполя и Мариупольского района.
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Оккупантов опрокидывают на Бахмутское направление
Советник мэра Мариуполя добавил, что небольшое количество российских войск перебрасывается в сторону Бахмута.
По его словам, россияне говорят между собой о том, что вскоре их куда-то должны опрокинуть, впрочем, пока направление неизвестно.
Будем надеяться, что не успеют они куда-то удачно доехать и где-то кара небесная или что-нибудь в другом виде их остановит,
– подчеркнул он.
Андрющенко подчеркнул, что очень хотелось, чтобы эти группировки повторили опыт своих предшественников в районе Угледара.
Резервы окупантов уменьшаются
Андрющенко объяснил, что в течение января – начала февраля наблюдалось накопление резервов, уехавших на фронт.
Сейчас в марте пошло новое накопление резервов и количество их значительно меньше. О качестве сложно сказать,
– сообщил он.
По его мнению, все же есть плохие новости: обеспечение россиян стало лучше.
"Техника едет новая. Пожалуй, что с других участков фронта, то есть не с консервации", – добавил он.
По его словам, уже были отмечены танки модификации 2020 года. Впрочем, вопрос числа военных все еще стоит остро.
Здесь очень хорошо становится понятно, откуда новая волна повесток в России. Если им не хватает живой силы, ее надо где-то собрать,
– подчеркнул он.
По его мнению, россияне не успеют оперативно собрать необходимое количество мобилизованных.
Частичная мобилизация в России
- В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. С тех пор ее официально не прекращали, хотя подобные заявления и звучали от чиновников.
- Буквально 15 марта в Кремле заявили, что новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается". Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассылку повесток уже называют "обычной практикой". Мол, это касается обновления базы данных, ее уточнения.
- Хотя уже известно, что Владимир Путин из-за нехватки живой силы планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Именно поэтому с 1 апреля 2023 г. на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Подробнее о новых циничных планах Путина на фоне огромных потерь в Украине – читайте здесь.