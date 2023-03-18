Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, группировок российских военных в Мариупольщине стало меньше.

Смотрите также Там кишело россиянами, пролетали над их кораблями: подробности легендарных вылетов на "Азовсталь"

Россияне "протаптывают" новые дороги

Петр Андрющенко отметил, что сейчас наблюдается определенная активность врага.

Это не столько "хлопки", сколько изменение планов также,

– объяснил он.

По его мнению, говорится о развертывании другого сценария по Угледару и появлении интереса к Лиману.

"Появляется какая-то перегруппировка в районе Бахмута. Мы видим, что они выезжают на Новоазовское, а оттуда поднимаются по другой дороге на Север Донецкой области. Там есть трасса Новоазовск – Донецк", – рассказал он.

По словам Андрющенко, после мариупольских "хлопков" оккупанты используют этот путь, чтобы обезопасить себя.

Он успокоил, что хоть россияне и едут на Север Донецкой области, но их силы невелики по сравнению с тем, что сейчас хранятся на территории Мариуполя и Мариупольского района.

Петр Андрющенок рассказал, куда россияне из Мариуполя везут резервы техники: смотрите видео

Оккупантов опрокидывают на Бахмутское направление

Советник мэра Мариуполя добавил, что небольшое количество российских войск перебрасывается в сторону Бахмута.

По его словам, россияне говорят между собой о том, что вскоре их куда-то должны опрокинуть, впрочем, пока направление неизвестно.

Будем надеяться, что не успеют они куда-то удачно доехать и где-то кара небесная или что-нибудь в другом виде их остановит,

– подчеркнул он.

Андрющенко подчеркнул, что очень хотелось, чтобы эти группировки повторили опыт своих предшественников в районе Угледара.

Резервы окупантов уменьшаются

Андрющенко объяснил, что в течение января – начала февраля наблюдалось накопление резервов, уехавших на фронт.

Сейчас в марте пошло новое накопление резервов и количество их значительно меньше. О качестве сложно сказать,

– сообщил он.

По его мнению, все же есть плохие новости: обеспечение россиян стало лучше.

"Техника едет новая. Пожалуй, что с других участков фронта, то есть не с консервации", – добавил он.

По его словам, уже были отмечены танки модификации 2020 года. Впрочем, вопрос числа военных все еще стоит остро.

Здесь очень хорошо становится понятно, откуда новая волна повесток в России. Если им не хватает живой силы, ее надо где-то собрать,

– подчеркнул он.

По его мнению, россияне не успеют оперативно собрать необходимое количество мобилизованных.

Частичная мобилизация в России