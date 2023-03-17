С 21 марта по 11 мая они доставляли спутники Starlink, боеприпасы и медикаменты и эвакуировали раненых. Тогда более 6 полетов завершились успешно, но более 20 – нет.

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Как летали на "Азовсталь"

Офицер Сил специального назначения из ГУР Минобороны, Рыжий, рассказал, что оккупанты ждали нас. Каждый вертолет был обстрелян, многие были повреждены.

Россияне были везде по всему маршруту. Ими просто кишело,

– вспомнил Рыжий.

Например, 31 марта 4 вертолета Ми-8 вылетели на задание под прикрытием ударного вертолета Ми-24, вступившего в бой с российскими силами вокруг "Азовстали", чтобы отвлечь. Рыжий рассказал, один из вертолетов сбили, но другой вернулся и привез 22 раненых.

Большую роль играла удача

До 5 апреля россияне оцепили "Азовсталь", однако украинцы продолжали выполнять спасательные миссии. По словам офицера, решили, что каждый пилот будет летать всего один раз. После одного полета у него будет опыт, знать маршрут и подходы. Впрочем, понимали, что большую роль здесь играет удача.

Когда летчики приближались к морю, были видны русские корабли. Военный вспомнил случай, когда ни один из них не открыл огонь. Два вертолета рассекали волны прямо перед ними.

Последние полеты

К 11 мая военные предприняли более 20 попыток, во время некоторых из них углубляясь в 40 километров за линию фронта. Однако враг укрепил линию и подвел туда войска. Там патрулировали российские истребители.

Украинские пилоты летели, видели запуск ракет, разворачивались, через пять километров снова пытались зайти, но россияне снова запускали ракеты. Шансов прорваться не было, поэтому полеты пришлось прекратить.

Следовательно, уже 20 мая был приказ о выходе из "Азовстали".