Также CNN раскрыл детали переговоров между Украиной и Россией. По данным издания, украинскую сторону представлял нардеп от округа в Донецкой области – Александр Ковалев, со стороны оккупантов выступал генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, заместитель командующего ГРУ – оба родились в Украине.

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Процесс переговоров

Впервые Ковалев уехал на оккупированную Россией территорию 25 апреля 2022 года. Он был шокирован разорением Мариуполя, которое произошло за столь короткое время.

Весь тот день Ковалев провел с генералом по прозвищу "Дон" Андреем Сычевым, отвечавшим за руководство штурмом Мариуполя. Первоочередной целью переговоров, по словам украинского представителя, было освобождение гражданских с территории комбината.

Затем Ковалев приехал в Мариуполь 9 мая. Тогда руководитель ГУР Кирилл Буданов настоял, чтобы на встрече присутствовал первый заместитель Дмитрий Усов. Россияне решили также "усилиться" – на переговоры прибыли Алексеев и Зорин.

Во время третьего визита украинской стороны в Мариуполь состоялась встреча российских генералов, руководивших кровавой войной, с украинскими офицерами, которые Москва изобразила как "неонацистов". В тот день Зорин и Алексеев встретились с, по меньшей мере, шестью защитниками, среди которых был руководитель батальона "Азов" Денис Прокопенко.

Как отметил, Ковалев тогда они договорились о том, что украинские военные должны были прекратить боевые действия, сдать завод и перейти под российскую опеку. Вечером того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что началась эвакуация украинских военных из "Азовстали".

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Выход из "Азовстали"