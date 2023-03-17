З 21 березня по 11 травня вони доставляли супутники Starlink, боєприпаси та медикаменти й евакуювали поранених. Тоді понад 6 польотів завершились успішно, але понад 20 – ні.

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Як літали на "Азовсталь"

Офіцер Сил спеціального призначення з ГУР Міноборони, Рудий, розповів, що окупанти чекали на нас. Кожен вертоліт був обстріляний, багато були пошкоджені.

Росіяни були скрізь по всьому маршруту. Ними просто кишіло,

– пригадав Рудий.

Наприклад, 31 березня 4 гелікоптери Мі-8 вилетіли на завдання під прикриттям ударного гелікоптера Мі-24, який вступив у бій з російськими силами навколо "Азовсталі", щоб відволікти. Рудий розповів, один із гелікоптерів збили, але інший повернувся й привіз 22 поранених.

Велику роль грала удача

До 5 квітня росіяни оточили "Азовсталь", однак українці продовжували виконувати рятувальні місії. За словами офіцера, вирішили, що кожен пілот буде літати лише один раз. Після одного польоту він матиме досвід, знатиме маршрут та підходи. Втім, розуміли, велику роль тут грає удача.

Коли льотчики наближались до моря, було видно російські кораблі. Військовий пригадав випадок, коли жоден з них не відкрив вогонь. Два вертольоти розсікали хвилі просто перед ними.

Останні польоти

До 11 травня військові здійснили понад 20 спроб, під час деяких із них заглиблюючись на 40 кілометрів за лінію фронту. Проте ворог укріпив лінію і підвів туди війська. Там патрулювали російські винищувачі.

Українські пілоти летіли, бачили запуск ракет, розверталися, за п'ять кілометрів знову намагалися зайти, але росіяни знову запускали ракети. Шансів прорватись не було, тому польоти довелось припинити.

Відтак вже 20 травня був наказ про вихід з "Азовсталі".