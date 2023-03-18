Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, угрупувань російських військових в Маріупольщині стало менше.

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Росіяни "протоптують" нові дороги

Петро Андрющенко наголосив, що наразі спостерігається певна активність ворога.

Це не стільки "бавовна", скільки зміна планів також,

– пояснив він.

На його думку, мовиться про розгортання іншого сценарію щодо Вугледару та поява інтересу до Лиману.

"З'являється якесь перегрупування в районі Бахмута. Ми бачимо, що вони виїжджають на Новоазовське, а звідти підіймаються іншою дорогою на Північ Донецької області. Там є траса Новоазовськ – Донецьк", – розказав він.

За словами Андрющенка, після маріупольської "бавовни" окупанти використовують цю дорогу, щоб убезпечити себе.

Він заспокоїв, що хоч росіяни і їдуть на Північ Донецької області, але їхні сили невеликі, порівняно з тим, що зараз зберігаються на території Маріуполя і Маріупольського району.

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Окупантів перекидають на Бахмутський напрямок

Радник мера Маріуполя додав, що невелика кількість російського війська перекидається в бік Бахмута.

За його словами, росіяни говорять між собою про те, що незабаром їх кудись мають перекинути, втім поки напрямок невідомий.

Будемо сподіватися, що не встигнуть вони кудись вдало доїхати й десь кара небесна або щось іншому вигляді їх зупинить,

– наголосив він.

Андрющенко підкреслив, що дуже хотілося, щоб ці угрупування повторили досвід своїх попередників в районі Вугледара.

Резерви окупантів меншають

Андрющенко пояснив, що протягом січня – початку лютого спостерігалося накопичення резервів, які поїхали на фронт.

Зараз в березні пішло нове накопичення резервів і кількість їхня значно менша. Про якість складно сказати,

– повідомив він.

На його думку, все ж є погані новини: забезпечення росіян стало кращим.

"Техніка їде нова. Мабуть, що з інших ділянок фронту, тобто не з консервації", – додав він.

За його словами, вже були помічені танки модифікації 2020 року. Втім питання числа військових все ще стоїть гостро.

Тут дуже добре стає зрозумілим, звідки нова хвиля повісток на Росії. Якщо їм не вистачає живої сили, її треба десь назбирати,

– наголосив він.

На його думку, росіяни не встигнуть оперативно назбирати необхідної кількості мобілізованих.

Часткова мобілізація в Росії