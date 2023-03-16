Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал соответствующие кадры из города.

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Паркует системы ПВО в жилых кварталах

Ру*ня паркует системы ПВО Бук прямо посреди гражданской застройки. Почему нет? Один жилой дом уже сожгли обломками, вероятно, понравилось. Затем версия о баллонах, кранах, самолетах – все по плану,

– написал он.

"Хлопок" в Мариуполе

Недавно возле Мариуполя раздалось несколько взрывов. Конкретные результаты "цветение хлопка" еще устанавливают.

По словам Андрющенко, предварительно, обезврежен один из комплексов С-300 – ПВО оккупантов. Он добавил, что также было попадание в места, где расположены крупные казармы русской армии.

Кроме того, вблизи Мангуша обезвредили россиян. Советник сообщил: по меньшей мере 20 оккупантов отправились на концерт в Кобзон, еще 7 – 10 застряли по дороге. "Но надеемся, что скоро они туда присоединятся", – подытожил Петр Андрющенко.

Годовщина жуткой трагедии

Ровно год назад оккупанты сбросили сверхмощную авиабомбу на помещение драмтеатра, в котором скрывались сотни мирных мариупольцев. Захватчики нагло лгали о своем поступке.

Россияне не могли не знать, что там прячутся гражданские, ведь об этом по меньшей мере предупреждала огромная надпись "дети". Российская пропаганда сразу же заявила, что там был "уничтожен штаб Азова". Когда же выяснилось, кто был в театре, эти публикации начали удалять.

Сколько человек погибло от авиаудара – неизвестно. После трагедии в Мариупольском горсовете заявили о примерно 300 погибших. Остальные источники называют вдвое большее количество убитых.