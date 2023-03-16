Россияне не могли не знать, что там прячутся гражданские, ведь об этом по меньшей мере предупреждала огромная надпись "дети". Российская пропаганда сразу же заявила, что там был "уничтожен штаб Азова". Когда же выяснилось, кто был в театре, эти публикации начали удалять. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько человек погибло от авиаудара – неизвестно. После трагедии в Мариупольском горсовете заявили о примерно 300 погибших. Остальные источники называют вдвое большее количество убитых.

Зеленский: Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на преступления русской армии в годовщину трагедии.

"Год назад Россия целенаправленно и жестоко сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное.

"Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", – добавил Зеленский.

Очередное преступление России против Украины: смотрите видео

По разным подсчетам погибли от 400 до 800 человек

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит здание, цинично разрушенное российскими захватчиками. Он подчеркнул, что от подлого поступка россиян погибли от 400 до 800 человек.

"Бомба попала в заднюю часть театра, где, в том числе в гримерных на третьем этаже были размещены женщины с младенцами. Те же женщины, которые перевезли из разбомбленного роддома. Но тех самых младенцев, которые родились сразу после бомбардировки", – написал Андрющенко.

Он добавил, что все трупы из-под завалов эксгумированы и вероятно похоронены в братских могилах в Старом Крыму.

Как сейчас выглядит здание драмтеатра в Мариуполе: смотрите видео

Лубинец: Российская армия скрывает свое преступление

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что "этот поступок открыл всему мировому сообществу настоящее, подлое лицо страны-агрессора". Поэтому сейчас российская армия скрывает свое преступление – разбирает здание, чтобы уничтожить доказательства.

Однако мы не простим ни одного преступления противника. Виновные должны понести ответственность за все преступления,

– подчеркнул он.

Раненое сердце Мариуполя

В Мариупольский горсовет показали фото разрушенного драмтеатра. "Раненое сердце Мариуполя – драматический театр. Фото, которые вызывают слезы", – говорится в сообщении.

Разрушен Мариупольский драматический театр. Российские оккупанты сначала сбросили авиабомбы, а затем начали демонтировать то, что осталось от здания и хоронить тела погибших людей от посторонних глаз,

– отметили в ведомстве.

Как выглядит театр сейчас: смотрите фото

Чествование памяти

В Тернополе почтили память погибших в результате жестокого теракта в Мариуполе. Вблизи городского драмтеатра собралось несколько десятков жителей Мариуполя и жителей Тернополя. Участники акции создали надпись "Где ты", а также принесли с собой лампадки.

Кроме Тернополя, акция "Где ты" сегодня запланировали провести еще в семи украинских городах.

В Тернополе почтили память погибших: смотрите фото

Кстати говоря. Львовская студия Skeiron, занимающаяся оцифровкой культурного наследия, создала З-D модель Мариупольского драматического театра в рамках проекта #SaveUkrainianHeritage.



ЗD-модель драмтеатра в Мариуполе / Скриншот