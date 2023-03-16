На площади возле Мариупольского драмтеатра на русском языке большими буквами было написано "ДЕТИ" – предупреждение, что в здании находятся дети. Несмотря на это, российские военные сбросили на театр с самолета-истребителя две 500-килограммовые бомбы, которые сдетонировали одновременно.

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Алексей Будников (фамилия изменена по просьбе героя – 24 Канал) родился и вырос в Мариуполе. После 24 февраля, когда россияне начали убивать город, он занимался волонтерством и искал возможности вывезти из города маму и уехать самому. Понимал, что ему как одному из активистов Нацкорпуса в городе оставаться опасно.

Первые пять попыток уехать из города оказались неудачными. Одна из них чуть не стоила молодому человеку жизни.

Утром 16 марта Алексей пришел с приятелем в здание драмтеатра. От соседей узнал, что туда приезжают автобусы, на которых можно выехать из города. Другой информации, кроме слухов, в городе не было. В возможность организованной эвакуации мужчина не очень верил, но попытки уехать не прекращал.

Алексей пережил удар по Мариупольскому драмтеатру. Говорит, с тех пор считает 16 марта своим вторым днем рождения. О том, что он помнит об этом ударе, мужчина рассказал сайту 24 Канала. Дальше – прямая речь.

Театр был забит людьми

Когда мы подошли к драмтеатру, увидели на месте у цветочных салонов множество людей, как на вокзале. Многие были с чемоданами, со своими домашними животными, держали детей на руках. Многие стояли с поднятым вверх большим пальцем – ловили машину. Автомобили уезжали караванами и почти не останавливались.

С этой стоянки мы вошли в помещение драмтеатра. Там пробыли минут 20. Вглубь, где был эпицентр взрыва, где было больше людей, зайти не успели.

Холл театра был забит людьми. Кто-то лежал на полу на матрацах, пожилые люди спали на театральных креслах. Разговорились с молодой девушкой на костылях. Она была администратором одного из этажей. Оказалось, что она из Восточного. Там попала под обстрел, травмировала ногу. И осталась жить в театре с бабушкой и младшим братиком. Родители – военнослужащие. Мы ее спросили, правда ли, что сюда приезжают эвакуационные автобусы. Она скептически взглянула так: "Издеваетесь? Какие здесь могут быть автобусы?". И саркастически добавила, что из города можно выйти либо пешком, либо на костылях.

Мы уже начали выходить. На лестнице мой приятель встретил знакомых. Остановились поговорить с ними о выезде. За этим разговором мы не заметили, как все изменилось.

Все задрожало, будто началось землетрясение, а обстрелы не утихали.

Удар был очень сильный. Казалось, вокруг все рушится. Страшный треск воздуха. Все задрожало, будто началось страшное землетрясение. Попадали портреты актеров со стен. Пыль поднялась стеной. Были видны только силуэты людей. Начались визг и крики.

Мой приятель в панике скрылся в открытом подвале. Я стал задыхаться от пыли. Сначала побежал в подвал, но людей было слишком много, меня стали отталкивать. Понял, что мне нужно убегать. Увидел, как девушку в ярко-малиновом свитере парень тянет наверх, туда, где свежий воздух. Побежал за ними. Ориентировался на яркий свитер. Пара добежала до второго этажа, а я побежал на третий.

На третьем этаже окна уже не было, его разбило взрывной волной. Только отдышался – снова начались прилеты. То есть этот самолет сбросил бомбу и улетел. Но обстрелы другим оружием не утихали. Канонада стала непрерывной.

Когда пыль рассеялась, я выглянул в разбитое окно. Первое, что заметил – от третьего этажа универмага почти ничего не осталось. Оглянулся и понял, что стою у края пропасти. Возле меня крыша обрушилась до первого этажа.

Паника, страшный плач, люди убегали кто куда

Увидел женщину, которая кричала и искала кого-то. У нее лоб был весь в крови. Я сказал ей, что нужно спускаться. Но она была в таком шоке, что меня не слышала. Я стал спускаться один. Параллельно мне удалось немного снять происходящее на телефон.

Видео, которое Алексей смог передать СМИ:

Видел, как люди спускаются, все в пыли. Видел старую женщину, которая лежала совсем неподвижно. Прошел мимо женщины, которую замерла на лестнице в позе эмбриона, вцепившись мертвой хваткой в перила.

Спустившись на первый этаж, не сразу увидел, откуда выходить. Часть стен, декоративные деревья, шторы – все упало. В отверстии стены снова увидел эту девушку на костылях. Она страшно плакала, какой-то мужчина ее гладил по голове и успокаивал.

Когда почувствовал, что паника отступила, немного сориентировался. Люди выходили через центральную дверь. Вернее – убегали. Я когда убегал, увидел, что рядом стоит молодая мама и девочка с рюкзаком лет 6. Мне стало их жаль. Я вспомнил о волонтерском хабе, где помогал после 24 февраля. Там были укрытия. Там уже жили другие дети. Я предложил провести их туда – там было безопаснее. Она согласилась.

Когда мы уже прошли стоянку у драмтеатра, начался еще один обстрел. Мама девочки испугалась и отказалась идти дальше. До сих пор чувствую вину, что их с собой не забрал. Но в тот момент я сам не понимал, что будет дальше. Когда увидел, что она осталась – забежал в первый попавшийся подъезд, чтобы укрыться от обстрела.

Обратите внимание. Через несколько дней после этой трагедии Алексей с мамой смог выехать из города на подконтрольную Украине территорию.

Оценка трагедии

Сколько человек погибло в результате этой атаки, до сих пор невозможно достоверно установить. Данные колеблются в пределах от 300 до более чем 1 000 погибших.

Международные правозащитные организации называют авиаудар по драмтеатру в Мариуполе 16 марта одним из многочисленных военных преступлений, совершенных россиянами в Мариуполе.

За несколько дней до этой трагедии – 9 марта 2022 года – оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и родильному дому в Мариуполе. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек получили ранения.

В распоряжение американского Sky News попали данные, что беременных женщин, ранее спасшихся из разбомбленного роддома в Мариуполе, перевели в драмтеатр.

В конце декабря 2022 года оккупационные власти снесли руины театра в Мариуполе, что может расцениваться как попытка скрыть совершенное военное преступление.

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Российские атаки на Мариуполь с использованием разных типов вооружения продолжались около 3 месяцев. За это время оккупанты не обеспечили никакой возможности для выхода мирных жителей из города. В результате, по разным оценкам, в Мариуполе погибли десятки тысяч гражданских людей.