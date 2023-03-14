Об этом в комментарии 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, впоследствии их согласуют с ВСУ.

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"Но осторожно можем сказать, есть такая уверенность, что обезврежен один из комплексов С-300 – ПВО оккупантов", – заявил он.

Андрющенко рассказал, что также было попадание в места, где расположены большие казармы российской армии.

"Именно оттуда поднимался тот же дым, где "они выбирали Папу", – отметил советник городского главы Мариуполя.

Во время "цветения хлопка" вблизи Мангуша в Мариупольском районе были обезврежены и россияне.

По меньшей мере 20 оккупантов "отправлены" к Кобзону, еще 7 – 10 по дороге застряли к "этому хору". Но надеемся, что скоро они туда присоединятся,

– подытожил Петр Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе