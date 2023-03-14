Про це в коментарі 24 Каналу заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, згодом їх узгодять із ЗСУ.
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"Але обережно можемо сказати, є така впевненість, що знешкоджено один із комплексів С-300 – ППО окупантів", – заявив він.
Андрющенко розказав, що також було влучання в місця, де розташовані великі казарми російської армії.
"Саме звідти підіймався отой саме дим, де "вони обирали Папу", – зазначив радник міського голови Маріуполя.
Під час "цвітіння бавовни" поблизу Мангушу в Маріупольському району було знешкоджено й росіян.
Щонайменше 20 окупантів "відправлено" до Кобзона, ще 7 – 10 по дорозі застрягли до "цього хору". Але сподіваємося, що скоро вони туди долучаться,
– підсумував Петро Андрющенко.
Що відбувається в Маріуполі
- Вдень 13 березня в окупованому Маріуполі було чути вибухи. У місті працювала ворожа ППО та була піднята російська авіація.
- Потужні вибухи прогриміли поблизу Маріуполя і в ніч на 13 березня. За словами радника міського голови населеного пункту Петра Андрющенка, було чути три вибухи. "Бавовну" було чути в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".
- Завітала "бавовна" в Маріуполь і 11 березня неподалік аеропорту. Згодом загорівся приватний будинок. Росіяни спочатку заявили, що був "приліт", а потім сказали, що сталася побутова пожежа. Петро Андрющенко переконаний, якщо окупанти кажуть про "роботу ППО", то це означає, що працюють ЗСУ.