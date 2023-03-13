Також в одному з районів повідомляють про "бавовну" з детонацією. У місті лунають вибухи за вибухом.
Важливо Від Мелекіного до Ялти: в Маріупольському районі вночі цвіла потужна "бавовна"
Що відбувається у Маріуполі
Як розповів радник мера міста Петро Андрющенко, 13 березня російські терористи підняли свою авіацію – над містом на малій висоті було зафіксовано два літаки.
Гарні передвісники української "кари небесної". Минулого разу не допомогло. Схема знов та сама. ППО, потім літаки. А в цей час окупанти не можуть обрати Папу,
– заявив Андрющенко.
Також стало відомо, що по лінії РадУкраїна-Агробаза двічі спрацювала ворожа ППО. На третій вибух піднявся дим у районі ЖМР 23.
Ворожа авіація у Маріуполі: дивіться відео
"Бавовна" з детонацією
Згодом Андрющенко уточнив, що у напрямку Старого Криму сталася "бавовна" з детонацією
"Вибух за вибухом. Казали ж, літаки – вірна ознака бавовни", – зазначив радник мера.
У Маріуполі лунають вибухи / фото Петра Андрющенка
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Напередодні цвітіння "бавовни" було чути в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".
- Також не так давно в Маріуполь поблизу аеропорту завітала "бавовна", внаслідок чого загорівся приватний будинок, а окупанти заплутались у власній брехні про те, що ж насправді сталося.
- Так, спершу загарбники говорили про роботу ППО, потім про приліт. А згодом – про побутову пожежу.
- Радник міського голови Маріуполя повідомив, що через уламки, яки впали на будинок внаслідок роботи ППО, вщент згорів приватний житловий будинок.
- 10 березня у Маріуполі на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча пролунало 20 вибухів.
- Також вночі "бавовна" завітала у селище Мангуш. За інформацією Петра Андрющенка, внаслідок вибухів 20 окупантів стали "хорошимі рускіми" і 7 ще готуються до цього.