Также в одном из районов сообщают о "хлопке" с детонацией. В городе раздаются взрывы за взрывом.

Важно От Мелекиного до Ялты: в Мариупольском районе ночью цвел мощный "хлопок"

Что происходит в Мариуполе

Как рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, 13 марта российские террористы подняли свою авиацию – над городом на малой высоте было зафиксировано два самолета.

Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты. А в это время оккупанты не могут выбрать Папу,

– заявил Андрющенко.

Также стало известно, что по линии Рад-Украина-Агробаза дважды сработала вражеская ПВО. На третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.

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"Хлопок" с детонацией

Позже Андрющенко уточнил, что в направлении Старого Крыма произошел "хлопок" с детонацией.

"Взрыв за взрывом. Говорили же, самолеты – верный признак хлопка", – отметил советник мэра.

В Мариуполе раздаются взрывы / фото Петра Андрющенко

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