Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, если россияне заявляют о "работе ПВО", то это свидетельствует о том, что работают ВСУ.

"Хлопок" недалеко от аэропорта

Андрющенко отметил, что 11 марта в окрестностях Мариуполя, недалеко от аэропорта, раздались взрывы. Оккупанты заявляют о якобы "работе ПВО", однако такие заявления обычно свидетельствуют о том, что поработали ВСУ.

От окупантов "посыпались" сообщения о том, что работает ПВО. А это обычно означает, что не ПВО работает, а ВСУ. Мы понимаем, что в окрестностях города, ближе к аэропорту, что-то происходит. Поэтому это точно не ПВО,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что из-за обломков, упавших на здание в результате работы ПВО, дотла сгорел частный жилой дом. Сначала оккупанты объявили, что это "прилет", а впоследствии заявили о "бытовом пожаре".

"Местные рассказали, сначала был взрыв в небе, потом обломок чего-то упал в крышу дома. То ли обломки самого ПВО, точности оккупанта – непонятно. Когда россияне говорят, что город под защитой, стоит задуматься, что именно подразумевают под словом "защита ”, – написал Андрющенко.