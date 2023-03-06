Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, 1 марта мощные взрывы прогремели в городе Кадиевка, находящемся под временной оккупацией российских солдат.

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"Хлопок" произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который российские захватчики превратили в военную базу. Оккупанты пытались прятать там фуры с боекомплектом.

"После взрывов на вражеских казармах и складах наблюдается не пауза, но уменьшение количества обстрелов со стороны врага", – отметил Гайдай.

Россиянам не удается скрыть последствия "хлопка"

Как рассказал глава Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются скрыть факты "хлопка". Но это им не удается.

Держать все в секрете у россиян не получается, потому что много информации и она быстро расходится. Местные жители имеют возможность иногда связываться с друзьями, знакомыми,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что иногда люди пишут на чат-бот и передают информацию украинским властям.

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Оккупанты пытаются изолировать население

По словам главы Луганской ОВА, россияне всячески пытаются изолировать население оккупированной части Луганской области от внешнего мира.

Оккупанты глушат мобильную связь и интернет в населенных пунктах, расположенных неподалеку от линии фронта.

Россияне делают оцепление и не выпускают местных. Фактически люди оказываются запертыми в своих населенных пунктах.

Несмотря на такие репрессивные действия, сведения о взрывах сдержать невозможно.

"Люди находят способы, чтобы обойти запреты врага. Поэтому мы и узнаем результаты "хлопка" достаточно быстро", – рассказал глава Луганской ОВА.

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