"Хлопок" произошел в селе Кадиевка, которое находится под временной оккупацией российских солдат. Кстати, накануне стало известно, что захватчики начали полномасштабное наступление на Луганщину.
Важно Основное направление наступления: Гайдай рассказал, где россияне пытаются продавить оборону
Что известно о взрыве в Кадиевке
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Кадиевке произошел "хлопок", где на территории завода оккупанты пытались спрятать фуры с боекомплектом.
Известно, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который российские захватчики превратили в военную базу.
Подробности пока неизвестны. Ждем официальных комментариев или подтверждений от Генштаба ВСУ.
Взрыв в Кадиевке, где прятались оккупанты: смотрите видео
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты определили Лиманское направление приоритетным и пытаются продавить там оборону украинских военных. Враг применяет новую бронетехнику, в том числе танки Т-90.
- Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области. Активные боевые действия идут по трем направлениям.
- Кстати, в направлении Кременной оккупанты потеряли целую роту. Из трех рот только две вернулись на свои позиции. Где-то около 70 "200-х" бросили россияне, столько же раненых.
- Ранее Гайдай рассказал, что на Луганщине есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия – Сватово, Кременная и Белогоровка.