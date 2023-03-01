"Хлопок" произошел в селе Кадиевка, которое находится под временной оккупацией российских солдат. Кстати, накануне стало известно, что захватчики начали полномасштабное наступление на Луганщину.

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Что известно о взрыве в Кадиевке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Кадиевке произошел "хлопок", где на территории завода оккупанты пытались спрятать фуры с боекомплектом.

Известно, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который российские захватчики превратили в военную базу.

Подробности пока неизвестны. Ждем официальных комментариев или подтверждений от Генштаба ВСУ.

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