"Бавовна" сталася у селі Кадіївка, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських солдатів. До речі, напередодні стало відомо, що загарбники почали повномасштабний наступ на Луганщину.
Важливо Основний напрямок наступу: Гайдай розповів, де росіяни намагаються продавити оборону
Що відомо про вибух у Кадіївці
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Кадіївці сталася "бавовна", де на території заводу окупанти намагалися сховати фури з боєкомплектом.
Відомо, що вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу.
Подробиці поки невідомі. Чекаємо на офіційні коментарі або підтвердження від Генштабу ЗСУ.
Вибух у Кадіївці, де ховалися окупанти: дивіться відео
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти визначили Лиманський напрямок пріоритетним та пробують продавити там оборону українських військових. Ворог застосовує новітню бронетехніку, зокрема танки Т-90.
- Також Росія розпочала повномасштабний наступ у Луганській області. Активні бойові дії ідуть на трьох напрямках.
- До речі, у напрямку Кремінної окупанти втратили цілу роту. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 200-х залишили росіяни, стільки ж поранених.
- Раніше Гайдай розповів, що на Луганщині є 3 основні ділянки, на яких ворог концентрує свої зусилля – Сватове, Кремінна та Білогорівка.