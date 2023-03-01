"Бавовна" сталася у селі Кадіївка, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських солдатів. До речі, напередодні стало відомо, що загарбники почали повномасштабний наступ на Луганщину.

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Що відомо про вибух у Кадіївці

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Кадіївці сталася "бавовна", де на території заводу окупанти намагалися сховати фури з боєкомплектом.

Відомо, що вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу.

Подробиці поки невідомі. Чекаємо на офіційні коментарі або підтвердження від Генштабу ЗСУ.

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