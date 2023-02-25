Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай, передает 24 Канал.

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Потери россиян в Луганской области

По его словам, на Кременском направлении была мощная попытка наступления – три русских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли.

Из трех рот только две вернулись на свои позиции. Где-то около 70 "200-х" покинули россияне, столько же раненых.

Гайдай отметил, что в области ситуация "трудная, но контролируемая".

Враг продолжает наступать

Глава ОВА также отметил, что российские войска не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлении. При этом действия врага остаются безуспешными.

Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении – ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны,

– сказал Гайдай.

Он также рассказал, что на Сватовском направлении оккупанты пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

Ситуация в Луганской области: главное

Российские захватчики уже долгое время продолжают атаковать позиции ВСУ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не прекращают попытки штурма на Луганском направлении. Ранее Гайдай рассказал, что на Луганщине есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия – Сватово, Кременная и Белогоровка.

Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.

Мощные потери врага

По состоянию на 25 февраля украинские военные ликвидировали 147470 российских военных. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 650 бойцов "второй армии мира".

Потери русской армии в технике