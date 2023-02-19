Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает 24 Канал. Он отметил, что враг меняет тактику в Луганской области в зависимости от ландшафтов.
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"Сейчас закончил объезжать все подразделения, которые держат оборону на Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях. Могу сказать, что на сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов и атак", – сказал Сергей Гайдай.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия накапливает силы в районе Кременной. Руководитель ОВА уверен, что враги пойдут в наступление, но украинцы готовы уничтожать технику и живую силу оккупантов.
Силы обороны контролируют ситуацию
По словам главы Луганской ОВА, враги пытаются протиснуть нашу оборону. Он отметил, что так же неспокойно на Сватовском и Белогоровском направлениях, но там более стабильные позиции.
Вблизи Сватового удается отбивать тяжелую технику. Недавно за один вечер наши ребята сожгли 3 БМП, – рассказал Гайдай.
Он сказал, что обстрелы, к сожалению, являются обычным явлением. Гайдай заверил, что сейчас ситуация сложная, но полностью контролируемая нашими силами обороны.
Что происходит на поле боя: последние новости
- Генштаб ВСУ 19 февраля рассказал, что враг ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Украинским военным удалось отразить атаки захватчиков вблизи Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки, Краснопоповки и Кременной Луганской области; Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра в Донецкой области.
- Также россияне содержат подразделения на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, но нет признаков наступательных группировок.
- Украинские защитники ликвидировали наблюдательный пункт России на Донбассе. Это работа защитников из "Гвардии наступления".