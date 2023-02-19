Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает 24 Канал. Он отметил, что враг меняет тактику в Луганской области в зависимости от ландшафтов.

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"Сейчас закончил объезжать все подразделения, которые держат оборону на Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях. Могу сказать, что на сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов и атак", – сказал Сергей Гайдай.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия накапливает силы в районе Кременной. Руководитель ОВА уверен, что враги пойдут в наступление, но украинцы готовы уничтожать технику и живую силу оккупантов.

Силы обороны контролируют ситуацию

По словам главы Луганской ОВА, враги пытаются протиснуть нашу оборону. Он отметил, что так же неспокойно на Сватовском и Белогоровском направлениях, но там более стабильные позиции.

Вблизи Сватового удается отбивать тяжелую технику. Недавно за один вечер наши ребята сожгли 3 БМП, – рассказал Гайдай.

Он сказал, что обстрелы, к сожалению, являются обычным явлением. Гайдай заверил, что сейчас ситуация сложная, но полностью контролируемая нашими силами обороны.

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