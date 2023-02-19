Военные показали, как происходила ликвидация оккупантов. Ведь на кадрах заметно россиян и непосредственно момент атаки по врагу.
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Что известно о ликвидации врагов в Донецкой области
В Херсонской областной военной администрации рассказали, что российских оккупантов уничтожает "Гвардия наступления".
На Донецком направлении бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Красная калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами,
– говорится в сообщении.
По данным военных, выявить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Уже координаты бойцам передали другие Силы обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага.
Как ВСУ уничтожили россиян: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
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