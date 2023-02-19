Также враг несет колоссальные потери в технике. Об этом свидетельствует "свежая" статистика потерь врага, обнародованная Генштабом ВСУ.

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Потери врага в технике

Танков – 3310;

боевых бронированных машин – 6545;

артиллерийских систем – 2327;

РСЗО – 469;

средств ПВО – 243;

самолетов – 298;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;

крылатых ракет – 873;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5196;

специальной техники – 224.

Потери врага на 19 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

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У врага возникли проблемы с С-300

У российских оккупантов возникли логистические проблемы с обеспечением подразделений ракетами С-300. Дело в том, что модернизированные зенитные ракетные системы захватчиков преждевременно вышли из строя, на месте их отремонтировать не следует, поэтому приходится отправлять обратно в Россию на заводы-производители.

У оккупантов тотальные проблемы с мобилизацией

На временно оккупированном украинском полуострове ситуация обостряется. Недовольство среди мобилизованных родственников растет, а минобороны России, как всегда, никак не реагирует на жалобы.

Близкие мобилизованные обращаются за нарушением прав военнослужащих. В частности:

Их не удовлетворяет отсутствие ротаций и отпусков для военных более 6 месяцев, а также каких-либо их перспектив в последующие 2 – 3 месяца;

питание и санитарно-гигиенические условия ужасающие, родственники вынуждены постоянно присылать им пищу и личные вещи военным;

использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – краткосрочные отпуска предлагаются за взятку в размере 1 000 долларов.

Где россияне пробуют наступать

Враг сосредоточил свой наступательный потенциал и активно действует по следующим направлениям: