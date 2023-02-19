Также враг несет колоссальные потери в технике. Об этом свидетельствует "свежая" статистика потерь врага, обнародованная Генштабом ВСУ.
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Потери врага в технике
- Танков – 3310;
- боевых бронированных машин – 6545;
- артиллерийских систем – 2327;
- РСЗО – 469;
- средств ПВО – 243;
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5196;
- специальной техники – 224.
Потери врага на 19 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
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У врага возникли проблемы с С-300
У российских оккупантов возникли логистические проблемы с обеспечением подразделений ракетами С-300. Дело в том, что модернизированные зенитные ракетные системы захватчиков преждевременно вышли из строя, на месте их отремонтировать не следует, поэтому приходится отправлять обратно в Россию на заводы-производители.
У оккупантов тотальные проблемы с мобилизацией
На временно оккупированном украинском полуострове ситуация обостряется. Недовольство среди мобилизованных родственников растет, а минобороны России, как всегда, никак не реагирует на жалобы.
Близкие мобилизованные обращаются за нарушением прав военнослужащих. В частности:
- Их не удовлетворяет отсутствие ротаций и отпусков для военных более 6 месяцев, а также каких-либо их перспектив в последующие 2 – 3 месяца;
- питание и санитарно-гигиенические условия ужасающие, родственники вынуждены постоянно присылать им пищу и личные вещи военным;
- использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – краткосрочные отпуска предлагаются за взятку в размере 1 000 долларов.
Где россияне пробуют наступать
Враг сосредоточил свой наступательный потенциал и активно действует по следующим направлениям:
- Купянский,
- Лиманский,
- Бахмутский,
- Авдеевский
- и Шахтерский.