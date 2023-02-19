За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, из них – по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Где враг пытается наступать

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сколько атак отбили украинские воины

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое на Харьковщине.

противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населённых пунктов. В частности это – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населённых пунктов. В частности это – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Велетенское и Берегово Херсонской области.

У окупантов – проблемы с С-300

Как рассказали в Генштабе ВСУ, у врага возникли проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

В Крыму родственники мобилизованных обратились к минобороны России

Во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных массово обращаются к минобороны России из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали:

отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2 – 3 месяца;

неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи;

внедрение офицерами русских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1 000 долларов.

Заметим, что министерство обороны России на обращение граждан никак не реагирует.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Наша авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Напомним, что общее количество ликвидированных ВСУ окупантов составляет 142 270. Потери в технике: