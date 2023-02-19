Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці. Про це свідчить "свіжа" статистика втрат ворога, оприлюднена Генштабом ЗСУ.
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Втрати ворога у техніці
- Танків – 3 310;
- бойових броньованих машин – 6 545;
- артилерійських систем – 2 327;
- РСЗВ – 469;
- засобів ППО – 243;
- літаків – 298;
- гелікоптерів – 287;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016;
- крилатих ракет – 873;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196;
- спеціальної техніки – 224.
Втрати ворога станом на 19 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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У ворога виникли проблеми з С-300
В російських окупантів виникли логістичні проблеми з забезпеченням підрозділів ракетами С-300. Річ у тім, що модернізовані зенітні ракетні системи загарбників передчасно вийшли з ладу, на місці їх відремонтувати не виходить, тому доводиться відправляти назад у Росію на заводи-виробники.
В окупантів тотальні проблеми з мобілізацією
На тимчасово окупованому українському півострові ситуація загострюється. Невдоволення серед родичів мобілізованих зростає, а міноборони Росії, як завжди, ніяк не реагує на скарги.
Близькі мобілізованих звертаються через порушення прав військовослужбовців. Зокрема:
- Їх не задовольняє відсутність ротацій та відпусток для військових понад 6 місяць, а також будь-яких їх перспектив у наступні 2 – 3 місяці;
- харчування та санітарно-гігієнічні умови жахливі, родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі військовим;
- використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – короткострокові відпустки пропонують за хабар у розмірі 1 000 доларів.
Де росіяни пробують наступати
Ворог зосередив свій наступальний потенціал та активно діє на таких напрямках:
- Куп’янський,
- Лиманський,
- Бахмутський,
- Авдіївський
- та Шахтарський.