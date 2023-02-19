Это произошло в одной из палаток тренировочного лагеря. По данным движения, затем погибших сожгли их же командиры.
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Что известно о ликвидации врагов
17 февраля мы успешно провели операцию по ликвидации 19 так называемых "добровольцев" ППК "Вагнер". 19 человек были задушены угарным газом в одной из палаток в одной из тренировочных лагерей Ростовской области,
– заявили в "Атеш".
Также там рассказали жуткие детали относительно того, что сделали с телами окупантов. Известно, что командование вагнеровцев вырыло траншею и сожгло тела, ведь в "армии России потерь нет"
"Теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть", – заявило движение.
Более того, они рассказали, что их агенты не только в армии России. Им удалось успешно внедрить в ряды вагнеровцев более 1000 агентов.
...Передаем привет рекрутерам из ППК "Вагнер", это было очень легко,
– рассказал движение.
Что известно об "Атеше"
- "Атеш" – это военное движение украинцев и крымских татар. Они действуют на временно оккупированных территориях и в России. Следует заметить, что в движение входят и проукраинские россияне.
- Создано движение в сентябре 2022 года. Когда "Атеш" создавали, то написали, что они будут выполнять функцию "Троянского коня" в армии России на украинском фронте. Ведь уже мобилизовались в российскую армию и будут разрушать ее изнутри.
- Также они обещали сливать данные позиций, складов, солдат, техники россиян, устраивать диверсии на вражеских складах и штабах.
- Следует заметить, что они взяли ответственность за "смерть" коллаборанта Кирилла Стремоусова. Однако данные об аварии, в которой якобы "погиб" Стремоусов, пресс-служба "Атеш" опровергает. Смерть вроде бы наступила другим способом.