Це відбулось в одному з наметів тренувального табору. За даними руху, потім загиблих спалили їхні ж командири.
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Що відомо про ліквідацію ворогів
17 лютого ми успішно провели операцію з ліквідації 19 так званих "добровольців" ПВК "Вагнер". 19 людей було задушено чадним газом в одному з наметів в одному з тренувальних таборів Ростовської області,
– заявили в "Атеш".
Також там розповіли моторошні деталі щодо того, що зробили з тілами окупантів. Відомо, що командування вагнерівців викопало траншею та спалило тіла, адже в "армії Росії втрат немає".
"Тепер немає 19 людей і не буде ще більше. Ви можете скільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 людей уже не повернути", – заявив рух.
Ба більше, вони розповіли, що їхні агенти не тільки в армії Росії. Їм вдалось успішно впровадити до лав вагнерівців понад 1000 агентів.
...Передаємо привіт рекрутерам з ПВК "Вагнер", це було дуже легко,
– розповів рух.
Що відомо про "Атеш"
- Атеш" – це військовий рух українців та кримських татар. Вони діють на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Варто зауважити, що в рух входять і проукраїнські росіяни.
- Створили рух у вересні 2022 року. Коли "Атеш" створювали, то написали, що вони будуть виконувати функцію "Троянського коня" в армії Росії на українському фронті. Адже вже мобілізувалися в російську армію та будуть руйнувати її зсередини.
- Також вони обіцяли зливати дані позицій, складів, солдатів, техніки росіян, влаштовувати диверсії на ворожих складах та штабах.
- Варто зауважити, що вони взяли відповідальність за "смерть" колаборанта Кирила Стремоусова. Проте дані про аварію, в якій нібито "загинув" Стрємоусов, пресслужба "Атеш" спростовує. Смерть начебто настала іншим способом.