Об этом в эфире 24 Канала сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне подтянули на направление Кременная – Лиман войска, которые оснащены танками Т-90, их периодически уничтожают ВСУ.

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Россияне определили приоритетное направление

Гайдай отметил, что захватчики активно наступают на Лиманском направлении, потому что определили его основным. Враг пытается продавить оборону ВСУ и использует для этого танки Т-90.

Туда подтянули российские кадровые войска, укомплектованные Т-90. Именно на этом направлении мы видим Т-90. Не только видим, наши защитники периодически уничтожают их. На Кременском направлении как раз "Терминатор" (боевая машина поддержки танков – 24 Канал) уничтожили,

– рассказал чиновник.

Глава Луганской ОВА добавил, что в направлении Кременная – Лиман россияне применяют средства радиоэлектронной борьбы. Работа коптеров украинских защитников значительно ухудшилась из-за применения врагом РЭБ.

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