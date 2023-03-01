Об этом в эфире 24 Канала сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне подтянули на направление Кременная – Лиман войска, которые оснащены танками Т-90, их периодически уничтожают ВСУ.
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Россияне определили приоритетное направление
Гайдай отметил, что захватчики активно наступают на Лиманском направлении, потому что определили его основным. Враг пытается продавить оборону ВСУ и использует для этого танки Т-90.
Туда подтянули российские кадровые войска, укомплектованные Т-90. Именно на этом направлении мы видим Т-90. Не только видим, наши защитники периодически уничтожают их. На Кременском направлении как раз "Терминатор" (боевая машина поддержки танков – 24 Канал) уничтожили,
– рассказал чиновник.
Глава Луганской ОВА добавил, что в направлении Кременная – Лиман россияне применяют средства радиоэлектронной борьбы. Работа коптеров украинских защитников значительно ухудшилась из-за применения врагом РЭБ.
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Что происходит на фронте: последние новости
- Ситуация на фронте напряженная и динамичная. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий в Луганской и Донецкой областях.
- На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.
- За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух шахедов, которые сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из РСЗО, из-за чего пострадали гражданские.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.