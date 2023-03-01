Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 1 марта. 24 Канал анализирует интерактивную карту боевых действий от DeepState

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Силы обороны отразили более 80 атак

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

Оккупанты ведут наступление на Купянском направлении: карта боевых действий

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух "Шахидов", которые сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из РСЗО, из-за чего пострадали гражданские.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел.

Оккупанты вели наступление в районе Белогоровки: карта боевых действий

Также на Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

Россия не перестает штурмовать Бахмут

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часова Яра и Белой Горы.

Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области.

Карта боевых действий возле Бахмута

Важно! Ситуация под Бахмутом Донецкой области предельно обострилась. Российские захватчики сосредоточили там свои основные усилия, поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении на поле боя дополнительных подразделений Сил обороны.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа.

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта боевых действий

Враг обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

Россияне в обороне на Запорожье и Херсонщине

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Противник производит артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

К сведению. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.