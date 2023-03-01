Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 1 березня. 24 Канал аналізує інтерактивну карту бойових дій від DeepState.

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Сили оборони відбили понад 80 атак

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Окупанти ведуть наступ на Куп'янському напрямку: карта бойових дій

Минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох "Шахідів", які збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з РСЗВ, через що постраждали цивільні.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук'янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав.

Окупанти вели наступ в районі Білогорівки: карта бойових дій

Також на Куп'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

Росія не припиняє штурмувати Бахмут

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори.

Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області.

Карта бойових дій біля Бахмута

Важливо! Ситуація під Бахмутом Донецької області гранично загострилася. Російські загарбники зосередили там свої основні зусилля, тому командувач Сухопутних військ Олександр Сирський ухвалив рішення про переміщення на поле бою додаткових підрозділів Сил оборони.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Побєда.

Росіяни наступають в районі Авдіївки: карта бойових дій

Ворог обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

Росіяни в обороні на Запоріжжі та Херсонщині

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.

Противник здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

До уваги. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.