Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, 1 березня потужні вибухи пролунали у місті Кадіївка, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських солдатів.

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"Бавовна" сталася на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу. Окупанти намагалися ховати там фури з боєкомплектом.

"Після вибухів на ворожих казармах та складах спостерігається не пауза, але зменшення кількості обстрілів з боку ворога", – зазначив Гайдай.

Росіянам не вдається приховати наслідки "бавовни"

Як розповів очільник Луганської ОВА, російські окупанти намагаються приховати факти "бавовни". Але це їм не вдається.

Тримати все у таємниці у росіян не виходить, тому що багато інформації і вона швидко розходиться. Місцеві жителі мають можливість іноді зв'язуватися з друзями, знайомими,

– сказав Гайдай.

Він додав, що іноді люди пишуть на чат-бот та передають інформацію українській владі.

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Окупанти намагаються ізолювати населення

За словами голови Луганської ОВА, росіяни усіляко намагаються ізолювати населення окупованої частини Луганщини від зовнішнього світу.

Окупанти глушать мобільний зв'язок та інтернет у населених пунктах, розташованих неподалік від лінії фронту.

Росіяни роблять оточення і не випускають місцевих. Фактично люди опиняються замкненими у своїх населених пунктах.

Попри такі репресивні дії, інформацію про вибухи стримати неможливо.

"Люди знаходять способи, аби обійти заборони ворога. Тому ми й дізнаємося про результати "бавовни" достатньо швидко", – розповів очільник Луганської ОВА.

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