Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, 1 березня потужні вибухи пролунали у місті Кадіївка, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських солдатів.
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"Бавовна" сталася на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу. Окупанти намагалися ховати там фури з боєкомплектом.
"Після вибухів на ворожих казармах та складах спостерігається не пауза, але зменшення кількості обстрілів з боку ворога", – зазначив Гайдай.
Росіянам не вдається приховати наслідки "бавовни"
Як розповів очільник Луганської ОВА, російські окупанти намагаються приховати факти "бавовни". Але це їм не вдається.
Тримати все у таємниці у росіян не виходить, тому що багато інформації і вона швидко розходиться. Місцеві жителі мають можливість іноді зв'язуватися з друзями, знайомими,
– сказав Гайдай.
Він додав, що іноді люди пишуть на чат-бот та передають інформацію українській владі.
Сергій Гайдай розповів про вибухи в окупантів: дивіться відео
Окупанти намагаються ізолювати населення
За словами голови Луганської ОВА, росіяни усіляко намагаються ізолювати населення окупованої частини Луганщини від зовнішнього світу.
- Окупанти глушать мобільний зв'язок та інтернет у населених пунктах, розташованих неподалік від лінії фронту.
- Росіяни роблять оточення і не випускають місцевих. Фактично люди опиняються замкненими у своїх населених пунктах.
Попри такі репресивні дії, інформацію про вибухи стримати неможливо.
"Люди знаходять способи, аби обійти заборони ворога. Тому ми й дізнаємося про результати "бавовни" достатньо швидко", – розповів очільник Луганської ОВА.
"Бавовна" на окупованих територіях: останні новини
- Збройні Сили України продовжують завдавати ударів по окупантах. Українські захисники знищили склад боєприпасів, який росіяни облаштували на Кінбурнській косі.
- У тимчасово окупованому Криму 4 березня вкотре лунали вибухи. Окупанти заявили, що у районі авіабази у Гвардійському російська система ППО нібито збила безпілотник.
- Російські окупанти потерпають від "бавовни" і в Маріуполі. Там ЗСУ успішно ліквідовують склади ворога.
- Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, загарбники вигадали нову назву для прильотів. Росіяни намагаються приховати влучання у свої склади, кажучи, що це не звуки вибухів, а "літак долає суперзвук".