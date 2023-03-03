Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що росіяни називають влучання у свої склади "літак долає суперзвук".
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"Сьогодні пролунали вибухи. Їх було дуже чутно на лівобережжі. Знову почули, що "літак долає звук". Але чомусь у напрямку Новоазовська стоїть дуже густий чорний дим. Деталі ми ще з’ясовуємо, але відбулось щось неприємне для окупантів", – сказав він.
Вибухи у Маріуполі 3 березня
Андрющенко та Маріупольська міськрада об 11 годині 3 березня повідомили про три гучних вибухи у Маріуполі. Місцеві також розповідали, що чули прильоти.
Основний епіцентр – Лівобережжя. Однак гучно також в Кальміуському районі по пр. Нікопольський. Росія вже завела платівку "або ППО або літак на сверхзвук". Значить, точно не воно. Деталі з’ясовуємо,
– написав радник мера Маріуполя у телеграм.
Вибухи у Маріуполі 3 березня. Фото: Маріупольська міська рада
Він додав, що після вибухів на Лівобережжі у напряму Новоазовська (с. Виноградне / Піонерське / Широкине /Безіменне) у небі піднявся густий чорний дим.
Петро Андрющенко підкреслив, що наразі з’ясовують, що стало причиною вибухів, але це точно було щось неприємне для окупантів.
Після вибухів у Маріуполі в небо здійнявся чорний дим. Фото: Петро Андрющенко
Також посадовець додав, що росіяни у Маріуполі посилюють заходи оборони, встановлюють більше блокпостів та продовжують перевірки місцевих мешканців.
"Думаю, знову будуть якісь чергові зачистки. Така боротьба в окупації, наші люди це розуміють, всі до того готові. Постійно інструктуємо щодо заходів безпеки, намагаємось їх дотримуватись. Окупанти не можуть нічого з цим зробити", – зауважив Андрющенко.
Андрющенко про вибухи у Маріуполі: дивіться відео
Ситуація в Маріуполі: коротко
- Росіяни почали перекидати велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь. Вони вже певний час накопичують як живу силу, так і військову техніку в Маріуполі.
- Тимчасово окупований Маріуполь став своєрідним військовим хабом для росіян. Зараз військова мотивація ворога там падає, однак її намагатимуться підтримувати кадирівці.
- Водночас росіяни продовжують фільтрацію населення в Маріуполі. Основна катівня для українців розташована у приміщенні колишнього центрального райвідділку поліції. Після катування маріупольців везуть у тюрми на Донеччині.