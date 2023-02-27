Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону 27 лютого розповів, що росіяни облаштували в місті склади боєприпасів, пального, там – багато особового складу окупантів. За словами полковника, "бавовна" там – дуже потрібна річ, пише 24 Канал.

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Хто причетний до "бавовни" в Маріуполі

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що, знищуючи тилові забезпечення, Україна унеможливлює роботу тилових ворожих підрозділів з доставлення пального і боєприпасів до передової.

За словами полковника, за добу 26 лютого в районі Маріуполя вдалось знищити склад з боєприпасами російських загарбників.

Дуже приємно, що до цього долучаються не лише дрони. Там працюють люди, яким не байдужа доля України,

– заявив Олексій Дмитрашківський.

Варто зауважити, що "бавовна" в Маріуполі почала лунати ввечері 21 лютого. Згодом вибухи повторились вночі та вранці 22 лютого. Після них Маріупольська міськрада повідомила про влучання у російський склад боєприпасів у районі морського порту.

"Бавовна" в Маріуполі: коротко