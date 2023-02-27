Путін продовжує перестановки в керівництві російської армії. Про нові зміни повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі У Маріуполі за тиждень було 14 вибухів: у розвідці Британії пояснили, чому це дуже турбує Росію
Чи вплинуть зміни на перебіг війни
Тепер військовою ППО, завданням якої є супровід та прикриття бойових підрозділів, керуватиме генерал Сергій Суровікін. Загарбник очолював російське угруповання в Україні з жовтня до січня.
Військовий експерт Петро Черник наголосив 24 Каналу, що ці зміни не вплинуть на хід війни. За його словами, "від перестановки доданків" нічого не зміниться. Єдине, про що це свідчить, – це про загострення внутрішньої боротьби в російському командуванні.
Наслідок "бавовни" в Маріуполі
Примітно, що кадрові зміни стались після вибухів у глибоких тилах росіян в окупованому Маріуполі. Нагадаємо, Маріуполь розташований за 80 кілометрів від лінії фронту
- До речі, перші вибухи у Маріуполі пролунали ввечері 21 лютого, потім – вночі проти 22 лютого та вранці. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що був удар в склад з боєприпасами та військову базу російських окупантів.
- 24 лютого у Маріуполі знову було гучно. Цього разу – на складах з боєкомплектом ворога.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що удари по позиціях росіян у Маріуполі свідчать про те, що ЗСУ знайшли спосіб бити росіян в тилу. Секретар РНБО Олексій Данілов теж підтвердив, що відстань вже не має великого значення для ударів.