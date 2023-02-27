Путін продовжує перестановки в керівництві російської армії. Про нові зміни повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До речі У Маріуполі за тиждень було 14 вибухів: у розвідці Британії пояснили, чому це дуже турбує Росію

Чи вплинуть зміни на перебіг війни

Тепер військовою ППО, завданням якої є супровід та прикриття бойових підрозділів, керуватиме генерал Сергій Суровікін. Загарбник очолював російське угруповання в Україні з жовтня до січня.

Військовий експерт Петро Черник наголосив 24 Каналу, що ці зміни не вплинуть на хід війни. За його словами, "від перестановки доданків" нічого не зміниться. Єдине, про що це свідчить, – це про загострення внутрішньої боротьби в російському командуванні.

Наслідок "бавовни" в Маріуполі

Примітно, що кадрові зміни стались після вибухів у глибоких тилах росіян в окупованому Маріуполі. Нагадаємо, Маріуполь розташований за 80 кілометрів від лінії фронту