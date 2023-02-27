Путин продолжает перестановку в руководстве российской армии. О новых изменениях сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Повлияют ли изменения на ход войны

Теперь военной ПВО, задачей которой является сопровождение и прикрытие боевых подразделений, будет руководить генерал Сергей Суровикин. Захватчик возглавлял российскую группировку в Украине с октября по январь.

Военный эксперт Петр Черник отметил 24 Каналу, что эти изменения не повлияют на ход войны. По его словам, "от перестановки слагаемых" ничего не изменится. Единственное, о чем это свидетельствует, это об обострении внутренней борьбы в российском командовании.

Последствия "хлопка" в Мариуполе

Примечательно, что кадровые изменения произошли после взрывов в глубоких тылах россиян в оккупированном Мариуполе. Напомним, Мариуполь расположен в 80 километрах от линии фронта.