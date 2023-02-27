Взрывы прозвучали в хранилищах боеприпасов в аэропорту, двух топливных складах и сталелитейном заводе, который Россия использует как военную базу. Об этом сообщили британские разведчики.

Важно Военный эксперт предположил, какое вооружение стало причиной "хлопка" в Мариуполе

Почему взрывы в Мариуполе беспокоят оккупантов

Мариуполь расположен не менее за 80 километров от линии фронта.

Россия, вероятно, будет озабочена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она раньше оценивала как выходящую за пределы обычных украинских ударных возможностей,

– отметили в разведке.

В Минобороны Британии подчеркнули, что хотя Мариуполь был значительно разрушен в начале войны, но он важен для России, поскольку является самым большим городом, который оккупанты захватили в 2022 году. В настоящее время захватчики все еще контролируют его.

К тому же, Мариуполь расположен на ключевом логистическом пути.

Взрывы в Мариуполе: все, что известно