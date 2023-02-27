Вибухи пролунали у сховах боєприпасів в аеропорту, двох паливних складів та сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу. Про це повідомили британські розвідники.
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Чому вибухи у Маріуполі турбують окупантів
Маріуполь розташований щонайменше за 80 кілометрів від лінії фронту.
Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей,
– зазначили у розвідці.
У Міноборони Британії наголосили, що хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, але він важливий для Росії, оскільки є найбільшим містом, яке захопили окупанти у 2022 році. Наразі загарбники все ще контролюють його.
До того ж Маріуполь розташований на ключовому логістичному шляху.
Вибухи у Маріуполі: все, що відомо
- Перші вибухи у Маріуполі пролунали ввечері 21 лютого. Згодом їх зафіксували вночі проти 22 лютого та вранці.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу російських окупантів.
- 24 лютого у Маріуполі знову почули потужні вибухи. Вони пролунали на складах з боєкомплектом ворога.
- Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що удари по позиціях росіян у Маріуполі свідчать про те, що ЗСУ знайшли спосіб бити росіян в тилу.