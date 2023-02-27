Вибухи пролунали у сховах боєприпасів в аеропорту, двох паливних складів та сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу. Про це повідомили британські розвідники.

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Чому вибухи у Маріуполі турбують окупантів

Маріуполь розташований щонайменше за 80 кілометрів від лінії фронту.

Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей,

– зазначили у розвідці.

У Міноборони Британії наголосили, що хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, але він важливий для Росії, оскільки є найбільшим містом, яке захопили окупанти у 2022 році. Наразі загарбники все ще контролюють його.

До того ж Маріуполь розташований на ключовому логістичному шляху.

Вибухи у Маріуполі: все, що відомо