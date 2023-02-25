Так, в Мариуполе взрывы звучали на складах с боекомплектами российских оккупантов, куда долгое время ничего не прилетало. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Какое вооружение могло стать причиной "хлопка" в Мариуполе

Военный эксперт также напомнил, что Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, что сегодня для ВСУ не имеет большого значения расстояние в 100 или 150 километров.

Это внушает надежду и оптимизм, что украинские защитники, вероятно, уже получили управляемые бомбы на 72 километра JDAM. Это технология, которая позволяет неуправляемые авиационные бомбы превращать в управляемые. Впрочем, это, конечно, не ракеты с дальностью поражения 150 километров.

Что касается дальнобойных систем на 150 километров, из того, что объявлялось и может быть – это GLSDB,

– предположил военный эксперт.

В таком случае можно предположить, что партнеры поставили обещанные боеприпасы раньше. Эти управляемые авиационные бомбы имеют дальность поражения именно 150 километров.

Мусиенко предположил, какое оружие могло стать причиной "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео

Кроме того, к зенитным ракетным системам HIMARS разрабатывали модифицированную ракету GMLRS, с дальностью в 150 километров. Производитель сообщал, что вскоре она должна стать на конвейер. Возможно, ее производство запустили раньше и эти образцы уже поступили в ВСУ.

"Видимо, мы что-то получили или имеем. Что главное не просто имеем, а видим результат работы этих видов вооружения", – подытожил Мусиенко.

Взрывы в Мариуполе: что известно