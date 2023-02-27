Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона 27 февраля рассказал, что россияне обустроили в городе склады боеприпасов, горючего, там много личного состава оккупантов. По словам полковника, "хлопок" там – очень нужная вещь, пишет 24 Канал.
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Кто причастен к "хлопку" в Мариуполе
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления пояснил, что, уничтожая тыловое снабжение, Украина делает невозможной работу тыловых вражеских подразделений по доставке горючего и боеприпасов к передовой.
По словам полковника, за сутки 26 февраля в районе Мариуполя удалось уничтожить склад с боеприпасами российских захватчиков.
Очень приятно, что к этому приобщаются не только дроны. Там работают люди, которым не безразлична судьба Украины,
– заявил Алексей Дмитрашковский.
Стоит отметить, что "хлопок" в Мариуполе начал раздаваться вечером 21 февраля. Впоследствии взрывы повторились ночью и утром 22 февраля. После них Мариупольский горсовет сообщил о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.
"Хлопок" в Мариуполе: коротко
- Начиная с 21 февраля, взрывы в Мариуполе раздаются регулярно. Буквально 23 февраля советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что через сутки в городе раздалось по меньшей мере 18 взрывов.
- Тогда советник подтвердил "хлопок" на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где было сосредоточено большое количество живой силы, техники, боекомплектов врага. Кроме того, удалось попасть на территорию 18-го причала порта, где была отгрузка непонятных контейнеров, точно имеющих военное происхождение.
- 25 февраля украинские партизаны подтвердили, что в Мариуполе уничтожили склад вражеских боеприпасов, а также 2 боевые машины пехоты, 1 танк, 1 самоходную артиллерийскую установку, 50 оккупантов в состоянии 200-х или тяжелых 300-х.
- Военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что взрывы в Мариуполе могли быть вызваны появлением нового вооружения в Украине. Британская разведка рассказала, что в городе с 21 февраля было 14 взрывов. По их данным, Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она раньше оценивала как выходящую за пределы обычных украинских ударных возможностей.