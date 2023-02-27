Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона 27 февраля рассказал, что россияне обустроили в городе склады боеприпасов, горючего, там много личного состава оккупантов. По словам полковника, "хлопок" там – очень нужная вещь, пишет 24 Канал.

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Кто причастен к "хлопку" в Мариуполе

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления пояснил, что, уничтожая тыловое снабжение, Украина делает невозможной работу тыловых вражеских подразделений по доставке горючего и боеприпасов к передовой.

По словам полковника, за сутки 26 февраля в районе Мариуполя удалось уничтожить склад с боеприпасами российских захватчиков.

Очень приятно, что к этому приобщаются не только дроны. Там работают люди, которым не безразлична судьба Украины,

– заявил Алексей Дмитрашковский.

Стоит отметить, что "хлопок" в Мариуполе начал раздаваться вечером 21 февраля. Впоследствии взрывы повторились ночью и утром 22 февраля. После них Мариупольский горсовет сообщил о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.

"Хлопок" в Мариуполе: коротко