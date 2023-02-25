Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, есть 2 варианта, чем могли быть вызваны взрывы в Мариуполе.

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Россияне в Мариуполе под прицелом

Игорь Романеко рассказал, что взрывы в Мариуполе могли быть вызваны появлением нового вооружения в Украине. Поскольку Мариуполь – это украинский город, который временно оккупирован Россией, Украина может применять иностранное оружие дальнего радиуса действия, которое могли передать западные партнеры.

Кроме того, у Украины также постоянно увеличиваются собственные возможности нанесения ударов по территориям, находящимся в оккупации далеко за пределами линии фронта. Романенко предположил, что нанести удары по российской военной базе и складу с боеприпасами могли с помощью беспилотников.

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"Увеличиваются наши возможности в отношении беспилотных летательных аппаратов и других ударных средств, которые могут действовать на такие расстояния. Мы видим эту активизацию уже на расстояние 100 километров. Пока еще на такую. И на "пока еще" я настаиваю", – сказал военный эксперт.

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