Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, є 2 варіанти, чим могли бути спричиненими вибухи в Маріуполі.

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Росіяни в Маріуполі під прицілом

Ігор Романеко розповів, що вибухи у Маріуполі могли бути спричинені появою нового озброєння в України. Оскільки Маріуполь – це українське місто, що тимчасове окуповане Росією, Україна може застосовувати іноземну зброю дальнього радіуса дії, яку могли передати західні партнери.

Окрім цього, в України також постійно збільшуються власні можливості завдання ударів по територіях, що перебувають в окупації далеко за межами лінії фронту. Романенко припустив, що завдати ударів по російській військовій базі та складу з боєприпасами могли за допомогою безпілотників.

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"Збільшуються наші можливості відносно безпілотних літальних апаратів та інших ударних засобів, які можуть діяти на такі відстані. Ми бачимо цю активізацію вже на відстань 100 кілометрів. Поки ще на таку. І на "поки ще" я наполягаю", – сказав військовий експерт.

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