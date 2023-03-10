Пока точно не известно, куда прилетели "гостинцы" для оккупантов. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пообещал сообщить детали через время.
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В Мариуполе гостит "Бавовнятко": что известно
В Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось до 20 взрывов. Вероятно, оккупантов мощно "забавовнило".
Советник мэра города уточнил, что эпицентр взрывов был зафиксирован в Кальмиусском районе. Куда именно попали снаряды – пока неизвестно.
Детали через время. Но вечер перестает быть обычным. "Бавовнит",
– отметил Андрющенко.
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"Бавовны" много не бывает: оккупантам нигде нет покоя
- Недавно "бавовнило" Луганскую область. Взрывы раздавались на Кадиевском вагоностроительном заводе, который российские захватчики превратили в военную базу.
- В России тоже было неспокойно. В частности, в Курской и Белгородской областях 6 марта слышали взрывы, а пропагандисты заявили, что российская ПВО сбила "три украинские ракеты".
- В Мелитополе удалось ликвидировать 2 российских подразделения. Вечер 5 марта был несколько "взрывным" для россиян, находившихся во временно оккупированном городе. Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров и добавил, что "бавовна" также был в Васильевке и Пологах.
- В этот же день "бавовна" добралась и до Волновахи. Петр Андрющенко рассказал, что досталось любимому бару россиян "Андрей" и помещению комендатуры.