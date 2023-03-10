Пока точно не известно, куда прилетели "гостинцы" для оккупантов. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пообещал сообщить детали через время.

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В Мариуполе гостит "Бавовнятко": что известно

В Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось до 20 взрывов. Вероятно, оккупантов мощно "забавовнило".

Советник мэра города уточнил, что эпицентр взрывов был зафиксирован в Кальмиусском районе. Куда именно попали снаряды – пока неизвестно.

Детали через время. Но вечер перестает быть обычным. "Бавовнит",

– отметил Андрющенко.

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"Бавовны" много не бывает: оккупантам нигде нет покоя