Наразі точно не відомо, куди прилетіли "гостинці" для окупантів. Однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пообіцяв повідомити деталі згодом.

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У Маріуполі гостює "Бавовнятко": що відомо

У Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало до 20 вибухів. Ймовірно, окупантів потужно "забавовнило".

Радник мера міста уточнив, що епіцентр вибухів зафіксували у Кальміуському районі. Куди саме влучили снаряди – поки невідомо.

Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. "Бавовнить",

– зазначив Андрющенко.

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"Бавовни" забагато не буває: окупантам ніде немає спокою