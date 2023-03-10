Наразі точно не відомо, куди прилетіли "гостинці" для окупантів. Однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пообіцяв повідомити деталі згодом.
Читайте також Далі буде багато цікавого, – військовий ЗСУ про "бавовну" в Криму
У Маріуполі гостює "Бавовнятко": що відомо
У Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало до 20 вибухів. Ймовірно, окупантів потужно "забавовнило".
Радник мера міста уточнив, що епіцентр вибухів зафіксували у Кальміуському районі. Куди саме влучили снаряди – поки невідомо.
Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. "Бавовнить",
– зазначив Андрющенко.
Зверніть увагу До Енергодару завітало "бавовнятко": над містом здійнявся чорним дим
"Бавовни" забагато не буває: окупантам ніде немає спокою
- Нещодавно "бавовнило" Луганщину. Вибухи пролунали на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу.
- У Росії теж було неспокійно. Зокрема у Курській та Бєлгородській областях 6 березня чули вибухи., а пропагандисти заявили, що російська ППО збила аж "три українські ракети".
- У Мелітополі вдалося ліквідувати 2 російські підрозділи. Вечір 5 березня був дещо "вибуховим" для росіян, що перебували у тимчасово окупованому місті. Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров і додав, що "бавовна" також була у Василівці та Пологах.
- Цього ж дня "бавовна" дісталася й до Волновахи. Петро Андрющенко розповів, що дісталося улюбленому бару росіян "Андрій" та приміщенню комендатури.