Российские оккупанты зря надеялись, что после захвата Мариуполя в Донецкой области им легко и спокойно удастся контролировать этот населенный пункт. В частности, в ночь на 13 марта вблизи города дебоширил "хлопок". По словам Андрющенко, было слышно три взрыва.

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Что известно о взрывах: реакция телеграм-чатов

Как отметил советник городского главы, цветение "хлопка" было слышно в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".

По какому маршруту путешествовал "хлопок" по Мариупольскому району: смотрите на карте от Google maps

В 00:30 по Киеву в Мариуполе раздался взрыв и жители Кальмиусского района – села Каменское – почувствовали взрывную волну. Утром в 6:40 в районе улицы Тополина и Новоселовка в Кальмиусском районе была слышна перестрелка из стрелкового оружия,

– написал Андрющенко.

Вместе с тем он констатировал, что "разминирование системами ПВО сверхзвуковых падающих кранов в Мариуполе продолжается на системной основе" и задал риторический вопрос, как дела у россиян (очевидно, плохо).

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Кроме того, впоследствии чиновник опубликовал скриншоты из чатов в телеграм-каналах. Из них понятно, что ночка была адской для оккупантов, хотя представители так называемой "власти" не комментируют происходящее.

Мариупольские чаты во время цветения "хлопка" / скриншоты из телеграм-канала Андрющенко

Предыдущий "хлопок" в Мариуполе