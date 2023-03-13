Российские оккупанты зря надеялись, что после захвата Мариуполя в Донецкой области им легко и спокойно удастся контролировать этот населенный пункт. В частности, в ночь на 13 марта вблизи города дебоширил "хлопок". По словам Андрющенко, было слышно три взрыва.
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Что известно о взрывах: реакция телеграм-чатов
Как отметил советник городского главы, цветение "хлопка" было слышно в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".
По какому маршруту путешествовал "хлопок" по Мариупольскому району: смотрите на карте от Google maps
В 00:30 по Киеву в Мариуполе раздался взрыв и жители Кальмиусского района – села Каменское – почувствовали взрывную волну. Утром в 6:40 в районе улицы Тополина и Новоселовка в Кальмиусском районе была слышна перестрелка из стрелкового оружия,
– написал Андрющенко.
Вместе с тем он констатировал, что "разминирование системами ПВО сверхзвуковых падающих кранов в Мариуполе продолжается на системной основе" и задал риторический вопрос, как дела у россиян (очевидно, плохо).
В небе над Мариуполем что-то пролетало: смотрите видео с телеграма Андрющенко
Кроме того, впоследствии чиновник опубликовал скриншоты из чатов в телеграм-каналах. Из них понятно, что ночка была адской для оккупантов, хотя представители так называемой "власти" не комментируют происходящее.
Мариупольские чаты во время цветения "хлопка" / скриншоты из телеграм-канала Андрющенко
Предыдущий "хлопок" в Мариуполе
- Вспомним, что последний раз Мариуполь "бавовнило" в ночь на 10 марта. На территории района было около 20 взрывов, как сообщал советник городского главы Петр Андрющенко.
- Вместе с тем, не так давно в Мариуполе вблизи аэропорта посетил местность "хлопок", в результате чего загорелся частный дом, а оккупанты запутались в собственной лжи о том, что же на самом деле произошло.
- Собственно, сначала захватчики говорили о работе ПВО, потом о прилете, а потом вообще о бытовом пожаре. Впринципе, ничего удивительного.