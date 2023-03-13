Російські окупанти даремно сподівалися, що після захоплення Маріуполя в Донецькій області їм легко та спокійно вдасться тримати під контролем цей населений пункт. Зокрема, у ніч на 13 березня в поблизу міста бешкетувало "бавовнятко". За словами Андрющенка, було чути аж три вибухи.
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Що відомо про вибухи: реакція телеграм-чатів
Як зазначив радник міського голови, цвітіння "бавовни" було чути в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".
Яким маршрутом подорожувало "бавовнятко" по Мелітопольському району: дивіться на карті від Google maps
О 00:30 по Києву в Маріуполі пролунав вибух та мешканці Кальміуського району – села Каменське – відчули вибухову хвилю. Вранці о 6:40 в районі вулиці Тополіна та Новоселівка в Кальміуському районі було чутно перестрілку зі стрілецької зброї,
– написав Андрющенко.
Разом з тим він констатував, що "розмінування системами ППО надзвукових падаючих кранів в Маріуполі триває на системній основі" та поставив риторичне запитання стосовно того, як справи в росіян (очевидно, погано).
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Окрім того, згодом посадовець опублікував скриншоти з чатів в телеграм-каналах. З них зрозуміло, що нічка була пекельною для окупантів, хоча представники так званою "влади" не коментують те, що відбувається.
Маріупольські чати під час цвітіння "бавовни" / скриншоти з телеграм-каналу Андрющенка
Попередня "бавовна" а Маріуполі
- Згадаємо, що востаннє Маріуполь "бавовнило" у ніч проти 10 березня. На території району було бути близько 20 вибухів, як повідомляв радник міського голови Петро Андрющенко.
- Разом з тим не так давно в Маріуполь поблизу аеропорту завітала "бавовна", внаслідок чого загорівся приватний будинок, а окупанти заплутались у власній брехні про те, що ж насправді сталося.
- Власне, спершу загарбники говорили про роботу ППО, потім про приліт, а згодом, взагалі, про побутову пожежу. У принципі, нічого дивного.