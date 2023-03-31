Из-за мобилизационных мероприятий замещение сотрудников понадобилось и в Мариуполе. Для этого так называемый глава администрации города гауляйтер Олег Моргун решил внепланово провести курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки. Доказательства таких намерений появились и в соцсетях, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Компенсация за провалы: как в Кремле вздумали содрать с россиян 40 миллиардов долларов
Из-за мобилизации не хватает специалистов
Моргун хотел провести курсы для руководителей, их заместителей и специалистов по обеспечению комплексной безопасности учреждений культуры и искусства. Для этого предатель Украины обратился за помощью к учреждению, которое располагается в далеком Ханты-Мансийске.
Вероятно, именно там он нашел самые низкие цены. Однако следует отметить, что при этом услуги Западно-Сибирского центра профессионального обучения оказались отнюдь не из дешевых.
Так, центр профессионального обучения согласился заочно провести повышение квалификации максимально за 1800 рублей, а вот профессиональную переподготовку за 8 тысяч. Это эквивалентно 855 и 3798 гривнам соответственно.
Через мобилизационные мероприятия функционирование заведений культуры и искусства "влетят в копеечку" / Скриншоты с соцсетей
И все это при том, что научить обещают таким вещам, как, например:
- организация безопасности, охрана труда и электробезопасность,
- пожарная безопасность,
- антитеррористическая защита,
- информационная и антикоррупционная безопасность.
Что происходит в Мариуполе: коротко
- Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты все чаще стали слышать взрывы. В частности, в городе взорвали автомобиль ответственного за организацию и работу фильтрационных лагерей Михаила Москвина. Из-за этого оккупант попал в тяжелом состоянии в больницу.
- Вероятно, и из-за прилетов оккупанты стараются не концентрировать технику в городе и перемещают ее подальше от мест попадания. Более того, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, и самих группировок российских военных стало меньше.
- При этом Андрющенко также опубликовал кадры, на которых видно, что оккупанты паркуют системы ПВО прямо посреди гражданской застройки в Мариуполе.
- Нервничают захватчики не только из-за "хлопков", но и из-за контрнаступления ВСУ, которое может скоро начаться. Из-за этого они выставляют "зубы дракона" за Мариуполем в сторону Бердянска и строят оборонительные сооружения. Также, по словам Андрющенко, около 25 тысяч российских солдат остались в казармах.