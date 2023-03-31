Через мобілізаційні заходи заміщення співробітників знадобилося й у Маріуполі. Для цього так званий глава адміністрації міста гауляйтер Олег Моргун вирішив позапланово провести курси з підвищення кваліфікації та професійної підготовки. Докази таких намірів появилися й у соцмережах, повідомляє 24 Канал.
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Через мобілізацію не хватає фахівців
Моргун захотів провести курси для керівників, їхніх заступників та спеціалістів по забезпеченню комплексної безпеки закладів культури та мистецтва. Для цього зрадник України звернувся за допомогою установи, що розташовується аж у далекому Ханти-Мансійську.
Ймовірно, саме там він знайшов найнижчі ціни. Однак варто зазначити, що при цьому послуги Західно-сибірського центру професійного навчання виявились аж ніяк не з дешевих.
Так, центр професійного навчання погодився заочно провести підвищення кваліфікації максимально за 1800 рублів, а ось професійну перепідготовку за 8 тисяч. Це еквівалентно 855 та 3798 гривням відповідно.
Через мобілізаційні заходи функціонування закладів культури та мистецтва "влетять в копієчку" / Скриншоти з соцмереж
І усе це при тому, що навчити обіцяють таким речам, як, наприклад:
- організація безпеки, охорона праці та електробезпека,
- пожежна безпека,
- антитерористичний захист,
- інформаційна та антикорупційна безпека тощо.
Що відбувається в Маріуполі: коротко
- В тимчасово окупованому Маріуполі окупанти все частіше стали чути вибухи. Зокрема, у місті підірвали автомобіль відповідального за організацію та роботу фільтраційних таборів Міхаіла Москвіна. Через це окупант потрапив у тяжкому стані до лікарні.
- Ймовірно, й через прильоти окупанти намагаються не концентрувати техніку у місті та переміщують її подалі від місць влучання. Ба більше, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, й самих угрупувань російських військових стало менше.
- При цьому Андрющенко також опублікував кадри, на яких видно, що окупанти паркують системи ППО прямо посеред цивільної забудови у Маріуполі.
- Нервують загарбники не лише через "бавовну", а й через контрнаступ ЗСУ, який може скоро розпочатися. Через це вони виставляють "зуби дракона" за Маріуполем у бік до Бердянська та будують оборонні споруди. Також за словами Андрющенка, близько 25 тисяч російських солдатів залишилися в казармах.