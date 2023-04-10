Это произошло в селе Лесное. Оно расположено рядом с поселком Никольское.

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Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, рядом с поселком Никольское прямо посреди леса расположено село Лесное. Оно удобно для размещения военных.

Во-первых, посреди леса нет лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местоположением оккупантов в самом Никольском,

– рассказал Андрющенко.

Таким образом, при содействии местной коллаборантки Наталии Мухи захватчики начали выселение жителей села. Они выселяют людей буквально на улицу с "национализацией" домов.

Поводом выселения оккупанты назвали "отсутствие доказательства права принадлежности и личности".

"Потому что отсутствуют домовые книги, которые сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе. Осталось 7 семей из тех, кто давно живут, и там в основном пенсионеры, есть несколько семей, которые переехали туда из Мариуполя", – добавил Андрющенко.

Где расположено село Лесное, которое выселяют оккупанты / карта

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