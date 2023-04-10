Это произошло в селе Лесное. Оно расположено рядом с поселком Никольское.
Важно Репрессии, нехватка врачей и "черный рынок труда": как выживает временно оккупированный Мариуполь
Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем
Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, рядом с поселком Никольское прямо посреди леса расположено село Лесное. Оно удобно для размещения военных.
Во-первых, посреди леса нет лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местоположением оккупантов в самом Никольском,
– рассказал Андрющенко.
Таким образом, при содействии местной коллаборантки Наталии Мухи захватчики начали выселение жителей села. Они выселяют людей буквально на улицу с "национализацией" домов.
Поводом выселения оккупанты назвали "отсутствие доказательства права принадлежности и личности".
"Потому что отсутствуют домовые книги, которые сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе. Осталось 7 семей из тех, кто давно живут, и там в основном пенсионеры, есть несколько семей, которые переехали туда из Мариуполя", – добавил Андрющенко.
Где расположено село Лесное, которое выселяют оккупанты / карта
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Накануне стало известно, что Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна с оккупированных территорий Донецкой области и Запорожья. Для этого оккупанты сносят железнодорожный вокзал и перестраивают морской порт.
- На сегодняшний день во временно оккупированном Мариуполе гуманитарная катастрофа. Не хватает врачей, растет безработица и продолжаются репрессии против населения.
- Как рассказывал Петр Андрющенко, сейчас Мариуполь полностью под контролем ФСБ. Люди ФСБ контролируют все в городе, единственное, что остается под контролем министерства обороны России – это так называемые российские кошельки, то есть строительство на территории города.