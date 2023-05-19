Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Также она подчеркнула, что оперативная ситуация в Херсонской области остается достаточно напряженной, информирует 24 Канал.

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Навечно положили 6 "Гвоздик"

На Юге Силы обороны за минувшие сутки уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" и 6 САУ "Гвоздика". Вместе с тем ситуация в регионе остается напряженной, поскольку враг постоянную ведет разведку с неба. По словам Гуменюк, так оккупанты пытаются собрать информацию о контрнаступлении ВСУ.

За минувшие сутки уничтожен беспилотник "Орлан-10", визуально-наблюдательный комплекс "Муром". Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения очень символично положили на левом берегу вчера шесть "Гвоздик", но это не цветы, а самоходные артиллерийские установки, которыми враг стрелял по Херсонщине,

– заявила Гуменюк.

Украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу в Херсонской области, а также постоянно уничтожают вражеские беспилотники, которыми россияне проводят разведку.

Актуальные потери врага

Украинские защитники и защитницы уже в течение 15 месяцев мужественно защищают страну. По информации Генштаба, враг уже потерял более 200 тысяч личного состава, однако продолжает кровопролитную войну

С начала полномасштабной войны оккупанты потеряли:

личного состава – 201 760 (+660),

танков – 3777 (+4),

боевых бронированных машин – 7377 (+4),

артиллерийских систем – 3210 (+12),

РСЗО – 564 (+1),

средств ПВО – 319 (+1),

самолетов – 308 (+0),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),

крылатых ракет – 1011 (+21),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10),

специальной техники – 419 (+1).

Отметим, что в ночь на 19 мая враг нанес массированный удар по территории Украины. С разных направлений было выпущено 22 "Шахеда" и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Воздушные Силы ВСУ смогли уничтожить 16 ударных дронов, а в Николаевской области – сбили 3 ракеты.